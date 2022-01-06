防疫要「狠」就應嚴懲違規違法者

本地的第五波新冠肺炎疫情一觸即發，變種病毒起初是因機組人員居家檢疫期間違規出走才被帶入社區。及後隨着追蹤本地傳播鏈工作的進行，竟又爆出愈來愈多防疫漏洞，譬如離港客機機組人員改用貨機身份返港避開強制檢疫、有居家檢疫者中途改變住所，以及有感染者懷疑在進入餐廳堂食之前未掃瞄「安心出行」二維碼等。



本地後續發現個案當中還包含了一位外籍家庭傭工，她曾接觸一名染疫機組人員親屬，並於周末假期兩度參與教堂聚會，現場先後有約50人及80人。由於外傭感到不適和出現發燒、咳嗽等病症，傭主便指示她前往別處外傭宿舍休息，而且她在求醫之前亦有再次返回涉事教堂用膳，結果導致傳染群組的範圍進一步擴大。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於1月5日的疫情記者會中表示，昨日公布已初步確診的42歲男測量師（編號12767），與國泰空姐的母親曾在天后維園可能有相隔20米的交集「遠距離接觸」。（歐嘉樂攝）

防疫缺口掛一漏萬

上述事例無疑反映本港不管外防輸入、抑或內防擴散，仍舊有着多重防疫漏洞。機組人員透過改動服務航型類別逃避隔離檢疫一事，正好說明繼續容許民間豁免檢疫群組存在，實際只會引誘相關人士想方設法騙取該等待遇，對防範犯疫情根本是毫無益處。至於居家檢疫者能違規出行或者改變住所，自然亦代表了當局對他們的監控不足。

另一方面，儘管政府上月強制所有食肆使用「安心出行」應用程式，可是日前當局反而是要靠確診者的「八達通」付款紀錄，才能追蹤到其感染源頭是在某家餐廳，可謂完全展示出「安心出行」欠缺實名制與追蹤功能的缺陷。此外像是宗教場所、外傭宿舍等類型的場所，過去在本港或外地均曾成為新一波疫情的源頭，無奈政府至今似乎都未針對它們制訂應對安排。

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違法播毒未宜矜免

與此同時，雖然政府經已收緊機組人員豁免檢疫安排，不過在處罰航空公司員工與其他涉嫌違規、違法的「播毒」者方面，卻始終給人有欠積極的感覺。及至本星期二（1月4日），行政長官林鄭月娥回應記者關於會否追究違規機組人員刑事責任的提問時，依然只說「可能我們還需要慢慢研究有否一定的法律基礎可採取法律行動」。

從現時已公開資料看來，一些本地確診者的活動確實不無違反各種法例嫌疑。機組人員離港前後變換身份以及居家檢疫者期間改變住所，便有機會犯下《外國地區到港人士強制檢疫規例》第9條規定「向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料」的罪行。餐廳負責人若未確保顧客使用「安心出行」或顧客本身沒有使用「安心出行」，則應該分別違反了《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的第7條及第7AA條。

這類疑似違法的範圍甚至不限於防疫相關法例，例如外傭僱主指示她到別處暫住，就未必符合《標準僱傭合約（ID407）》第3條關於外傭須於僱主住址工作及居住的規定，從而可能違反《入境條例》第42條規定的相關虛假陳述罪行。縱使強制外傭與僱主同住的規定本身值得商榷，但它現時還屬於本港生效中的政策和法律，當局執法不應有所寬鬆。

林鄭月娥形容新一輪的防疫措施要「快、狠、準」，那麼為了起出以儆效尤之效，政府對於違反防疫規定或其他法例的個案務須嚴懲，這樣才能夠向社會清晰傳達出防控疫情夠「狠」的訊息，以免少數市民繼續抱持苟且之心陽奉陰違。