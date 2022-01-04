明白同坐一船　方能有效抗疫

撰文：湯文詩
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特首林鄭月娥在周二（4日）宣布在下月24日擴大疫苗氣泡，除了食肆外，還涵蓋學校和公共圖書館、博物館等康文署設施，但會分階段實施，例如在學校範疇，首階段或只影響教師和員工。

林鄭不是首次擴大疫苗氣泡，上月已要求所有需要值勤時進入政府大樓和辦公處所的政府僱員，在2月中起均要接種疫苗，否則要三日檢測一次。

政府原本打算在農曆新年前實施新的疫苗氣泡，林鄭現稱在2月下旬才開始，無疑可給足夠時間給業界準備及市民打針。但即使如此，市民亦不應怠慢，要盡快鞏固保護屏障。

特首林鄭月娥宣布2月24日起擴大疫苗氣泡，將涵蓋食肆、學校和康文署設施等。（歐嘉樂攝）

社會各人都在抱怨

可以預料，食客會埋怨「被迫」打針，食肆則會擔心收緊限制將令他們的生意流失。甚至對於日前爆發的望月樓群組，亦有員工在社交媒體抱怨政府關口防控不力，航空公司放任職員，令依循防疫指引的食肆和員工承受惡果。

但另一方面，相信守規的機組人員仍然是大多數，他們要接受多重檢測和耗費時間等候結果，在之前疫情爆發期間執勤亦要接受多次酒店隔離。近月媒體報道，面對愈來愈嚴謹的外防輸入措施，不少人員已受不住與家人長期相隔或者工作壓力而辭職，留下來的就要承受外界的批評。若要衡量機組人員和其他行業的疫下遭遇，可以說是各有各苦處。

又一城望月樓爆發感染群組，多名員工在fb發帖轟國泰放任，致他們要「監禁」。（望月樓fb圖片）

社會各界互相影響

當社會各人都在抱怨，其實這也側面說明了我們是同坐一船，互相影響。每一部份的防疫，也會影響另一些人的情況。因此配合防疫工作既是為己，也是為人，是對社會整體付出一分力。

疫情已令無數人經歷孤獨、沮喪、甚至憤怒，但要有效防疫，各界更要發揮互助精神，做好防疫抗疫措施，避免疫情擴散。沙士爆發時，演藝界創作了《We Shall Overcome》為香港打氣，主語就是「我們」。得靠全體香港人合力戰勝沙士，要戰勝新冠疫情，同樣需要我們同心協力。

無症狀個案傳播風險不宜低估理性互信才能堵塞防疫漏洞防疫先緊才能後鬆防疫不能敷衍　否則全港皆輸
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