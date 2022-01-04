明白同坐一船　方能有效抗疫

特首林鄭月娥在周二（4日）宣布在下月24日擴大疫苗氣泡，除了食肆外，還涵蓋學校和公共圖書館、博物館等康文署設施，但會分階段實施，例如在學校範疇，首階段或只影響教師和員工。



林鄭不是首次擴大疫苗氣泡，上月已要求所有需要值勤時進入政府大樓和辦公處所的政府僱員，在2月中起均要接種疫苗，否則要三日檢測一次。

政府原本打算在農曆新年前實施新的疫苗氣泡，林鄭現稱在2月下旬才開始，無疑可給足夠時間給業界準備及市民打針。但即使如此，市民亦不應怠慢，要盡快鞏固保護屏障。

特首林鄭月娥宣布2月24日起擴大疫苗氣泡，將涵蓋食肆、學校和康文署設施等。（歐嘉樂攝）

社會各人都在抱怨

可以預料，食客會埋怨「被迫」打針，食肆則會擔心收緊限制將令他們的生意流失。甚至對於日前爆發的望月樓群組，亦有員工在社交媒體抱怨政府關口防控不力，航空公司放任職員，令依循防疫指引的食肆和員工承受惡果。

但另一方面，相信守規的機組人員仍然是大多數，他們要接受多重檢測和耗費時間等候結果，在之前疫情爆發期間執勤亦要接受多次酒店隔離。近月媒體報道，面對愈來愈嚴謹的外防輸入措施，不少人員已受不住與家人長期相隔或者工作壓力而辭職，留下來的就要承受外界的批評。若要衡量機組人員和其他行業的疫下遭遇，可以說是各有各苦處。

又一城望月樓爆發感染群組，多名員工在fb發帖轟國泰放任，致他們要「監禁」。（望月樓fb圖片）

社會各界互相影響

當社會各人都在抱怨，其實這也側面說明了我們是同坐一船，互相影響。每一部份的防疫，也會影響另一些人的情況。因此配合防疫工作既是為己，也是為人，是對社會整體付出一分力。

疫情已令無數人經歷孤獨、沮喪、甚至憤怒，但要有效防疫，各界更要發揮互助精神，做好防疫抗疫措施，避免疫情擴散。沙士爆發時，演藝界創作了《We Shall Overcome》為香港打氣，主語就是「我們」。得靠全體香港人合力戰勝沙士，要戰勝新冠疫情，同樣需要我們同心協力。