立法會議員「出閘脫腳」上沉重一課

撰文：評論編輯室
出版：更新：

除了政府高官，19名立法會議員日前亦出席了港區人大生日宴，更可能未必能在本周三（12日）如期出席新一屆會期的首次會議。部分涉事的議員已衷心致歉，一些人卻未見歉意。雖然高官及議員最終似乎沒有因為赴宴而染疫，但事件應該令新科議員反思職責所在，明白他們必須對市民、特區政府以至中央問責。

90名立法會議員當中19人上周赴宴，當中四人仍在隔離檢疫。立法會主席梁君彥在周一（10日）稱議員要為自己行為自己負責，亦受公眾監察。誠然，大部分赴宴議員已經公開認錯，例如洪雯、葛珮帆和陳仲尼就自己敏感度不足、為社會構成風險、加重防疫部門工作負擔，影響議會工作道歉。

但也有議員似乎無意認錯，例如何君堯更辯稱若按照政府指引去做而染了病毒，反問「為何要埋怨他人」，無視政府早前呼籲減少聚會。即使如葉劉淑儀般沒有赴宴的議員，對同僚也是輕輕放下，只回應出席派對或是為了謝票。

不為防疫添障礙　真正為民意代言

的確，宴會當天政府未進一步收緊堂食限制，但議員是社會精英賢達，言行不應只看法律規範，亦要衡量社會利益和道德，亦要慎思言行的後果和為後果負責。對於有違社會期望的行為，議員不但應該就事件道歉，也要展示出他們決心勤儉履職，在未來四年以表現挽回支持。

風波鬧大後，不少議員用十足火力批評官員，何君堯批評局長陳肇始的檢疫安排不周，麥美娟則指摘局長陳帆容許機組人員免隔離檢疫。防疫工作一團糟，特區政府誠然是第一責任人，而涉及生日宴的官員亦被特首勒令調查紀律。但立法會議員本身對政府的政策肩負監督責任，他們又怎能在如今出了問題後，才將問題全部歸咎於官員？

民建聯主席李慧琼提到，夏寶龍向議員提出「五點希望」，包括希望全體議員全面貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，做立場堅定的愛國者；支持監督政府依法施政等。（資料圖片）

議員須監督政府、勤勉實務

港澳辦主任夏寶龍上周三（5日）約見部分立法會議員時指出，希望立法會議員支持監督政府依法施政，做行政主導體制的維護者，和要做到勤勉、實務、貼地、廉潔，做真正的民意代言人。如今議員既未能防疫從嚴，又沒有正視自身對防疫政策的責任，會否同樣也有違中央期望？

「出閘脫腳」固然是壞事，但經一事或許才能長一智。尤其對於新科議員來說，比起議會流程、議事規則，他們同樣必須明白的是身為議員的政治責任。他們既要向市民、選民交代，對政府的政策負監督責任，同樣也應做到如夏寶龍所說的勤勉實務。隨着新一屆議會的會議即將展開，議員若能連繫地區和界別力量，踏實向政府進言，這一課的「學費」才能算是沒有白交。

正視問題才能解決問題其身正才能治社會一場生日宴會揭破港官意識不足防疫要「狠」就應嚴懲違規違法者
新冠肺炎
立法會
治政之道
01觀點
何君堯
麥美娟
葉劉淑儀
洪為民