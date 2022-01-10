立法會議員「出閘脫腳」上沉重一課

除了政府高官，19名立法會議員日前亦出席了港區人大生日宴，更可能未必能在本周三（12日）如期出席新一屆會期的首次會議。部分涉事的議員已衷心致歉，一些人卻未見歉意。雖然高官及議員最終似乎沒有因為赴宴而染疫，但事件應該令新科議員反思職責所在，明白他們必須對市民、特區政府以至中央問責。



90名立法會議員當中19人上周赴宴，當中四人仍在隔離檢疫。立法會主席梁君彥在周一（10日）稱議員要為自己行為自己負責，亦受公眾監察。誠然，大部分赴宴議員已經公開認錯，例如洪雯、葛珮帆和陳仲尼就自己敏感度不足、為社會構成風險、加重防疫部門工作負擔，影響議會工作道歉。

但也有議員似乎無意認錯，例如何君堯更辯稱若按照政府指引去做而染了病毒，反問「為何要埋怨他人」，無視政府早前呼籲減少聚會。即使如葉劉淑儀般沒有赴宴的議員，對同僚也是輕輕放下，只回應出席派對或是為了謝票。

不為防疫添障礙 真正為民意代言

的確，宴會當天政府未進一步收緊堂食限制，但議員是社會精英賢達，言行不應只看法律規範，亦要衡量社會利益和道德，亦要慎思言行的後果和為後果負責。對於有違社會期望的行為，議員不但應該就事件道歉，也要展示出他們決心勤儉履職，在未來四年以表現挽回支持。

風波鬧大後，不少議員用十足火力批評官員，何君堯批評局長陳肇始的檢疫安排不周，麥美娟則指摘局長陳帆容許機組人員免隔離檢疫。防疫工作一團糟，特區政府誠然是第一責任人，而涉及生日宴的官員亦被特首勒令調查紀律。但立法會議員本身對政府的政策肩負監督責任，他們又怎能在如今出了問題後，才將問題全部歸咎於官員？

民建聯主席李慧琼提到，夏寶龍向議員提出「五點希望」，包括希望全體議員全面貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，做立場堅定的愛國者；支持監督政府依法施政等。（資料圖片）

議員須監督政府、勤勉實務

港澳辦主任夏寶龍上周三（5日）約見部分立法會議員時指出，希望立法會議員支持監督政府依法施政，做行政主導體制的維護者，和要做到勤勉、實務、貼地、廉潔，做真正的民意代言人。如今議員既未能防疫從嚴，又沒有正視自身對防疫政策的責任，會否同樣也有違中央期望？

「出閘脫腳」固然是壞事，但經一事或許才能長一智。尤其對於新科議員來說，比起議會流程、議事規則，他們同樣必須明白的是身為議員的政治責任。他們既要向市民、選民交代，對政府的政策負監督責任，同樣也應做到如夏寶龍所說的勤勉實務。隨着新一屆議會的會議即將展開，議員若能連繫地區和界別力量，踏實向政府進言，這一課的「學費」才能算是沒有白交。