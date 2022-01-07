一場生日宴會揭破港官意識不足

Omicron變種新冠病毒襲港，政府在去年除夕（31日）召開記者會，背景打出「全城抗疫、萬眾一心」標語，食衞局局長陳肇始強調疫情到臨界點，市民不應參加大型活動。幾天後，政府更收緊民眾社交限制。言猶在耳，卻有人被驗出初步陽性而在本周一（3日）出席大型生日會，同場赴會者有十餘名高官，結果他們均要檢疫隔離。市民看在眼內，就是寬己嚴人，官員之間毫無「看齊意識」，所謂「萬眾一心」成空話。



雖然大部分赴會問責團隊成員和紀律部隊首長都是短暫逗留，但民政局局長徐英偉則留在席上並用膳，而入境處處長區嘉宏則被懷疑沒有使用「安心出行」。特首林鄭月娥在周四（6日）的記者會，批評很多人正努力協助抗疫，政府人員應該以身作則，盡量避免出席高風險聚會。

不許民間聚會 卻容官員宴會？

其實對官員感到失望的不只是林鄭，還有全港市民。官員出席私人宴會本應可免則免，以防被質疑與商界和其他界別過從甚密。他們在疫情轉趨嚴峻之際赴會，有人涉嫌沒有使用「安心出行」程式記錄行蹤，更是樹立壞榜樣，難令市民信服要遵從各項防疫指引。

林鄭月娥在記者會表示，對民政事務局局長徐英偉出席生日會飯局尤其失望。（廖雁雄攝）

2020年初，國家主席、中共總書記習近平在第19屆中央政治局常委會會議上提到，各級政府在病毒加快蔓延的嚴重形勢下「要增強『四個意識』……深刻認識做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控」，這「四個意識」包括「看齊意識」和「大局意識」，亦即自覺在思想、政治和行動上跟中央保持高度一致，以及站在宏觀大局上研判問題與堅決貫徹落實中央決策部署、確保中央政令暢通。

顯而易見，生日宴會事件正好揭穿部分官員個人在防疫抗疫方面欠缺「看齊意識」，彼此之間亦無互相提點督促，其步伐跟當局公開做法毫不同步。與此同時，他們也顯然沒有能為宏觀局勢着想的「大局意識」，並未帶頭約束社交活動協助社會早日擺脫疫情；如今宴會賓客初步確診，使得衞生防護中心額外耗費人手追查官員有否被傳染和傳染他人，客觀效果就是加重政府工作負擔、阻礙整體抗疫進程。

食衞局長陳肇始在去年底記者會提醒市民注意防疫：「留意到有啲人影相又要除罩，呢個千祈就唔好喇，一定要戴罩！」（梁鵬威攝）

缺乏看齊意識 何以領導市民

況且要求官員疫下減少社交活動，不是香港社會獨有，內地和外地同樣如是。在內地，遼寧省大連市、江蘇省鹽城市等地都曾有司法人員因為違規舉行聚會而遭免職和警告。英國首相約翰遜被踢爆在前年12月曾經參與員工室內派對，被指違反當時封城指令，在野工黨和民眾抨擊約翰遜雙重標準，要求他辭職的聲音高漲，而他的前下屬、衞生大臣夏國賢亦因為違反社交距離規定而下台。由此可見，港府官員理應早對私人參與聚會與否一事題有所警惕。

政府外防輸入漏招導致Omicron病毒社區傳播，結果要以禁晚上堂食和關閉場所控疫，社會對此本已滿肚怨氣，而官員生日赴會事件更是重重破壞個人和政府整體的管治威信。林鄭聲稱將會採取適當行動，但無透露具體詳情。一方面，當局固然要徹查宴會當中有沒有賓客違反防疫條例，違者依法懲處，以證防疫一視同仁；另一方面，政府更須重新審視對問責團隊和紀律部隊一直以來的紀律和道德規範，務必令高官時刻銘記律人先要律己。抗疫貴乎官員的領導力，大前提是要有看齊和大局意識，不能脫隊。