重開社區接種中心　滿足市民疫苗需求

由於行政長官林鄭月娥早前預告將於今年2月24日擴大「疫苗氣泡」，並且要求市民進入各類餐飲場所、文娛設施以至學校之前均須接種疫苗，故此刺激了大量的未接種者近日前往預約打針，像本月頭九日平均每天就有約1.5萬人接種第一針，較去年12月日均不足4千大增近四倍。不少社區接種中心出現人龍排隊輪候情況，而網上系統亦顯示未來數周名額位置幾乎都被佔滿，似乎反映現時打針名額供應未能滿足所有市民需求。



上星期五（1月7日），公務員事務局局長聶德權表示會推出各種措施以回應市民對接種疫苗的需求，包括增加一個流動接種站，增加社區接種中心與公立醫院接種站人手，及延長預約接種日子去到未來四個星期。同時，他又提到當局將於下星期五（1月21日）開設教育局九龍塘教育服務中心、九龍灣體育館兩個社區接種中心，公眾可在下星期二（1月18日）上午9時起預約該兩處的接種名額。

減少接種中心不便市民

除了前述接種地點之外，現時公眾接種疫苗的途徑尚有醫院管理局轄下普通科門診診所、衛生署轄下診所、指定私家診所或私營醫護機構、外展接種服務隊伍等。不過，這些替代方案各自都存在不同的限制，譬如醫管局與衛生署轄下診所僅提供科興疫苗，私營接種點亦只有參與了先導計劃的八個醫護機構下的26個位置能提供復必泰疫苗，至於外展接種服務對象則基本限於院舍、企業而無法讓個人受惠，故此一般市民主要還是傾向選用社區接種中心。

鑑於在變種病襲前的過去幾個月間，本港疫情趨於緩和、打針人數不多，使得當局近來接連關閉各處接種中心。先是9月底以「整體使用率偏低」及「更有效運用資源」為由，關閉了伊利沙伯體育館、香港國際機場與鴨脷洲體育館三所接種中心。及至11月，又關閉養和醫院、養和東區醫療中心、聖保祿醫院、大埔墟體育館和荃景圍體育館五處。然後來到年底則再關閉另外十所接種中心，其中包括了本月即將重開的九龍塘教育服務中心與九龍灣體育館

疫苗接種計劃去年2月啟動的時候，政府發言人曾經標榜29所社區接種中心「分布全港十八區」，可是接種中心數量遭削減到餘下10間以後，它們的涵蓋範圍已經縮減至僅及八區。即使計上先導私營醫護機構與公立醫院接種站，九龍城、黃大仙與離島區依然沒有接種復必泰疫苗的地點。日前政府新增的流動接種站派駐黃大仙區，即將重開的九龍塘教育服務中心位於九龍城區，惟對於離島區缺失當局好像仍無計劃加以彌補。

第三劑次需求同樣緊迫

除了因為「疫苗氣泡」即將擴大而趕去注射疫苗的市民之外，已接種者對第三針加強劑的需求同樣值得留意。現時當局規定非免疫力弱的18歲以上人士，可於接種第二劑疫苗的180天後預約注射第三針。然而倒推半年之前即去年7月13日，當時接種了第二劑疫苗的人口高達185.4萬，截至本星期日（1月9日）已接種第三劑者卻只有約52.2萬人，佔比僅得不足三成，說明社會上多數合資格的人都未去注射加強劑，日後潛在打針需求實在未宜低估。

起初政府是於去年11月18日公布擴大接種第三劑疫苗安排，那個時候注射第二針半年與注射第三針的人數差額約為81萬，但這個數字近日已經去到133萬以上，升幅超逾六成之多，可見加強劑的需求還在逐步增加。諷刺的是，聶德權今年元旦呼籲「合資格的市民在新年伊始應迅速行動……請看一看針紙上第二劑疫苗的接種日期，按時接種第三劑疫苗」，但他至今仍未重新開放足夠的社區接種中心供人們打針，根本可謂自相矛盾。

為了讓市民能夠順利於「疫苗氣泡」擴大前順利注射到首針疫苗，以及保障已接種前二針者獲得加強劑補充抗體，政府須盡快重新開放先前關閉的幾個社區接種中心。尤其當其他接種途徑服務人數與提供疫苗種類都設有限制的時候，現時接種疫苗對各區居民其實亦未盡公平，所以唯有讓社區接種中心服務範圍回復到遍及各區，才能真正鼓勵及協助更多人注射疫苗，從而阻止變種病毒疫情蔓延。