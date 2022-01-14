安老服務並沒有「大幅度的進步」

勞福局局長羅致光周三（12日）接受港台節目訪問時指，在其任內透過每年增加「買位」措施，終於首見整體安老院舍平均輪候時間下降至19個月，並且形容這個數字是大幅度的進步，但強調仍待加把勁。另外他又指過去兩年均已增加「買位」數目，並會在未來兩至三年均會繼續推行，同時要吸引年輕人入行以增加安老業人手。



羅致光所謂平均輪候時間下降至19個月的情況，是指去年3至5月及7至11月間津助院舍、合約院舍及參與私營安老院「買位」近三個月內的綜合數字，但事實上這個數字去年底已經回升至20個月，而且它還未有計及輪候時間更長的護養院宿位。

數字遊戲難掩問題嚴峻

何況抽取年內其中幾個月的低位來做文章，本身就未必足以真實反映宿位供不應求的程度。在羅致光上任前夕的2017年6月30日，護理安老宿位近三個月的綜合平均輪候時間為22個月；而在前年10月與去年6月，輪候時間也曾經有過更低的18個月。不過，正如局長自己所承認的，在他任內這個數字最高峰竟然曾到達30個月以上。

五年過去，在持續「買位」的措施下，整體安老院舍平均輪候時間只有輕微下跌。尤其需要注意的是，當中津助院舍及合約院舍的護理安老宿位平均輪候時間更由2017年6月的37個月，不跌反升至去年12月的41個月，說明局長形容工作有進步只是在自欺欺人，更意味單靠「買位」難以解決現存安老院舍宿位不足問題。

安老措施要多管齊下

政府以「買位」作為解決宿位不足的方案不是不可為，但當過份依賴單一措施，則會令政府處於一個相對被動的狀態，難以更有效率地解決問題。「買位」措施本身亦欠缺受惠者視覺，側重於安置老人，未有就如何提升安老服務質素作出跟進，難以更完善地實踐「老有所屬 ﹑老有所養﹑老有所為」的理想。

政府在2020年6月時通過了200億元撥款，用於購置社福設施，但除了撥款及增設社福設施之外，當局一直都未有主動承擔起營運工作，繼續維持一貫責任外判作風。

為了何更有效及靈活地運用撥款，政府其實可以考慮研究發展公營安老院舍，一方面可以增設更多合格的安老宿位，同時又可以擺脫現在的被動狀態，更可以對現有津助院舍提供服務質素的實際參考，長遠有助提升安老服務質素。同時要提升行業待遇，令更多人願意持續於行業中服務，避免人手不足影響服務質量。