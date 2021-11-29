年金真的可以應對人口高齡化嗎？

勞工及福利局長羅致光周日（28日）發表網誌，引用政府統計處月中發表的《香港統計月刊》及「人口生命表」數據，推論未來港人在2020年65歲男士的平均壽命可達86.52歲，活到100歲或以上的機會大約為12%，到2055年活到100歲或以上更有機會增達至40,610人。對於未來人口發展，於2020年出生的男嬰平均壽命有機會再次上升，接近100歲，變相於70歲退休的可能性將會更低。



綜合以上兩點，局長認為現年65歲的市民即使購買了到90歲屆滿的年金，亦有很大機會面對在90歲後的生活開支無以為繼的狀況。他推介市民購買終身公共年金，因為年金可以保障購買者能夠面對長壽所帶來的額外財政風險，帶來每月穩定收入，甚至可以促進家庭和諧。

年金可作支援 但難成支柱

局長在文中舉例，假如夫妻在65歲時各購入50萬元的公共年金，到90歲時將已合共領取1,665,000元，即使在八分之一的機會下成為百歲人瑞，仍可以繼續領取年金。

不過，首先，在香港又是否真的有如此多人可以隨時使用50萬流動現金可以一筆過使用，買入公共年金？如果他們可以無壓力地一筆過使用50萬，他們又真的有購入年金的需要嗎？其次，屈指一算，以局長舉例的50萬元的公共年金為計算基礎，實質每人每月只能取得2,775元，其實此金額亦難以對長者生活作為經濟支撐，反而更像一種生活上的小額支援。

此外，年金制度不會與對沖通脹，變相令年金的保證回報反而會隨通脹而貶值。觀乎由1981年計起綜合消費物價指數就從未停止上升，去到2020年升幅接近五倍，由此趨勢看來，年金可以提供的保障前景可謂令人擔憂。

羅致光料「20後」活到100歲或以上的機會大約為12%，即約八分之一。（龔慧攝）

應對人口老化需要微觀及宏觀

訴諸經濟固然可以解決人口個體老化大部分問題，但只流於微觀角度去審視問題仍有其不足之處，對於整體人口老化問題似乎仍然需要全面對策。

即使現時政府有打算由地區康健中心作為起點，配合改善醫療劵政策，以醫護人員為長者作出健康評估，有望改變社會「重治療、輕預防」心態，同時著力推行居家安老以減輕醫療壓力，但必須留意兩者其實亦會牽涉到一定數量的照顧人手，而那些人手要從勞動人口中調配而來，有機會令整體社會生產力有所下降。

人口老化是複雜的結構問題，政府必須要將微觀及宏觀政策推行並施方能有效應對問題，進一步解決問題。具體而言，政府應該改革經濟結構及控制樓價，讓市民能在工作的日子積蓄更多，並透過擴大社會保障及福利，令基層市民也能獲得保障。