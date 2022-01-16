約翰遜的最後一根稻草是政客的致命傷

約翰遜自從2019年7月上任英國首相以來，政治風波未曾停下來。由包庇違反居家令的幕僚，豪華裝修首相官邸，曾言「寧願堆疊屍體也不封城」，到近日被揭發在疫情嚴峻期間曾舉行派對。隨着約翰遜難得地在國會道歉，愈來愈多人估計他的首相生涯會否已進入倒數階段。



日前英國傳媒披露一封唐寧街內部電郵，在前年5月20日亦即當地還在封城的時候，首相府曾經舉辦派對，100人自攜酒水出席。最終只得40人出席，但包括了首相約翰遜。他自言當時到唐寧街花園向同袍道謝，逗留約半小時後便離開，並以為那是一個工作場合。

首相府接連被爆開派對

多人沒有出席，或許反映他們比起約翰遜更覺得事情不恰當。而逗留了半小時也已經不算短，約翰遜自然飽受批評。這名向來高姿態、意氣風發的首相少見地在國會道歉，雖然拒絕下台，但卻叫眾人等待政府調查結果，語氣似乎沒有那麼斬釘截鐵。

目前多名保守黨議員要求約翰遜辭職，有人表明將去信1922委員會發起不信任動議。根據民調，對約翰遜政府的不滿意度已經升至57%，大幅拋離滿意度的23%。然後又再有知情人士向《每日電訊報》爆料，去年菲臘親王喪禮前一晚，英國正值全國哀悼期，但首相府舉行歡送派對，多人玩至通宵達旦。顯然，愈來愈多人希望放上最後一根稻草，以倒壓約翰遜這隻駱駝。

繼「派對門」後，英國首相府再被揭發在菲臘親王逝世後的全國哀悼期間曾舉辦歡送會。(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

民憤或致保守黨議員棄相

向來親工黨的《衛報》的社論批評約翰遜政府陷入混亂，自是預期之內，但連親保守黨的《每日電訊報》也直言，今次是約翰遜上任以來最艱難的時刻，並謂保守黨國會議員要面對選民的憤怒，可能因此要選擇換相。《金融時報》的社評亦向保守黨議員放話，表示「推翻首相的權力掌握在他們手中」，並警告如果仍然要保住約翰遜，那麼他們可能被選民離棄。

若果約翰遜的首相生涯果真要到此為止，他的死因可以說就是漠視了社會利益。現代政治縱然往往涉及權術，充滿政治操作，但總的來說始終也不能與人民利益背道而馳，好像「派對門」所展示的那樣。當新冠疫情亂得社會一團糟，人民沒好日子過的時候，政客若然仍然花天酒地，只顧自身利益，他們又怎能不為千夫所指？政治所為何事，始終就是為了民眾過上更好的生活。忘記了這一點，是普遍政客的致命傷。