約翰遜的最後一根稻草是政客的致命傷

約翰遜自從2019年7月上任英國首相以來，政治風波未曾停下來。由包庇違反居家令的幕僚，豪華裝修首相官邸，曾言「寧願堆疊屍體也不封城」，到近日被揭發在疫情嚴峻期間曾舉行派對。隨着約翰遜難得地在國會道歉，愈來愈多人估計他的首相生涯會否已進入倒數階段。
日前英國傳媒披露一封唐寧街內部電郵，在前年5月20日亦即當地還在封城的時候，首相府曾經舉辦派對，100人自攜酒水出席。最終只得40人出席，但包括了首相約翰遜。他自言當時到唐寧街花園向同袍道謝，逗留約半小時後便離開，並以為那是一個工作場合。
首相府接連被爆開派對
多人沒有出席，或許反映他們比起約翰遜更覺得事情不恰當。而逗留了半小時也已經不算短，約翰遜自然飽受批評。這名向來高姿態、意氣風發的首相少見地在國會道歉，雖然拒絕下台，但卻叫眾人等待政府調查結果，語氣似乎沒有那麼斬釘截鐵。
目前多名保守黨議員要求約翰遜辭職，有人表明將去信1922委員會發起不信任動議。根據民調，對約翰遜政府的不滿意度已經升至57%，大幅拋離滿意度的23%。然後又再有知情人士向《每日電訊報》爆料，去年菲臘親王喪禮前一晚，英國正值全國哀悼期，但首相府舉行歡送派對，多人玩至通宵達旦。顯然，愈來愈多人希望放上最後一根稻草，以倒壓約翰遜這隻駱駝。
民憤或致保守黨議員棄相
向來親工黨的《衛報》的社論批評約翰遜政府陷入混亂，自是預期之內，但連親保守黨的《每日電訊報》也直言，今次是約翰遜上任以來最艱難的時刻，並謂保守黨國會議員要面對選民的憤怒，可能因此要選擇換相。《金融時報》的社評亦向保守黨議員放話，表示「推翻首相的權力掌握在他們手中」，並警告如果仍然要保住約翰遜，那麼他們可能被選民離棄。
若果約翰遜的首相生涯果真要到此為止，他的死因可以說就是漠視了社會利益。現代政治縱然往往涉及權術，充滿政治操作，但總的來說始終也不能與人民利益背道而馳，好像「派對門」所展示的那樣。當新冠疫情亂得社會一團糟，人民沒好日子過的時候，政客若然仍然花天酒地，只顧自身利益，他們又怎能不為千夫所指？政治所為何事，始終就是為了民眾過上更好的生活。忘記了這一點，是普遍政客的致命傷。