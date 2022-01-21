逸葵樓爆疫暴露檢疫設施不敷應用

葵涌邨逸葵樓至今有至少15名居民及一名保安確診Omicron變種新冠病毒，但後續安排有異以往的撤離，而是密集檢測，原因卻是本港既不夠隔離檢疫設施。政府到周五（21日）傍晚才落實家居隔離。事件揭示政府根本未有準備好大規模隔離檢疫，不利短期控疫及動態清零。



逸葵樓出現傳播鏈，始於大廈一名居民入醫院做腸鏡檢查前的新冠病毒陽性檢測結果。衞生防護中心解釋樓宇爆疫，早前在酒店染疫的巴基斯坦女子傳結丈夫，丈夫後來到樓宇垃圾房收集物件。政府專家顧問袁國勇估計丈夫把病毒傳染給清潔工或保安，再傳至居民。

袁國勇稱看不到迹象顯示建築結構、空氣流動或喉管問題導致爆發，暫不認為居民須撤離。然而，他同時承認本港已無足夠檢疫中心安置約2,500居民，又暫亦無足夠能力即晚安排家居隔離，故勸諭居民勿離開。政府要求居民周五至周日（21至23日）每晚檢測，待翌晨有陰性結果才可外出。

1月20日，袁國勇到逸葵樓視察。（廖雁雄攝）

陳肇始曾稱「可立刻啟動」檢疫中心

即使我們相信居民遵從政府規定和專家的建議，但容許居民外出的決定仍有機會導致病毒擴散，尤其是Omicron的傳播力高。更關鍵的是，政府多天來連預備新檢疫中心和家居隔離安排也做不到，令人匪夷所思。

在本周三（19日），食衞局局長陳肇始還稱本地仍有八鄉少年警訊永久活動中心和西貢戶外康樂中心，以及三家新檢疫酒店備用，提供至少900個單位，「有需要可以立刻啟動」。既然說得備用，那就可以讓居民隨時入住，即使單位未能接收全部居民，也可先接收感染者同座向或同層居民，減低樓宇內傳播機會。為何單位未能因應逸葵樓爆疫應急？是人手還是單位未預備好？局方有否掌握那些設施的狀態？若然未準備好，局方是否一直在誤導公眾？

正因為政府把家居隔離列為後期選項，所以在社區爆疫時未能即時派上用場。陳肇始在月初受訪時提及兩者有先後次序，即在密切接觸者用盡檢疫中心和檢疫酒店後，會考慮家居隔離。當然，即使家居隔離期縮為數天，政府部門要接觸、安撫居民，預備基本膳食和藥物，照顧行動不便者，涉及額外人手和物資，不同於隔離檢疫般，有檢疫中心和酒店職員處理。話雖如此，香港亦曾試過多於一天的圍封強檢。去年初政府在佐敦設受限區域48小時，官民充分合作。政府到周五落實家居檢疫，是撥亂反正。

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檢疫中心、家居隔離不可分先後

面對Omicron快速傳播，隔離檢疫設施有機會不敷應用，政府須同時預備家居隔離。除了調動內部人員和物資外，政府還要教育市民在力所能及的情況下避免感染，例如屋內戴口罩、儲備手套、分床、量度體溫等，尤其是當同住成員懷疑或已經確診之際。中大醫學院CCOUC災害與人道救援研究所的三名學者日前在報章撰文，除了建議一系列照顧建議外，還匯報電話調查，指有八成受訪者承認沒有基礎照顧新冠患者的知識，不足三分之二受訪者回覆有足夠手套。

香港要走動態清零的抗疫策略，政府就要千方百計阻止新冠病毒傳播。竹篙灣檢疫中心要繼續完善人手安排，隔離酒店、檢疫中心要繼續增加而且盡快開放給需要隔離者入住，實施家居隔離的人力物力要隨時上陣，兩種切斷傳播鏈的辦法不要再分先後。只有切斷傳播鏈，疫情受控，社會才可復常，通關才可有期。