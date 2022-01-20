防疫措施可早訂　助學界業界提早準備

新冠疫情擴散，教育局本周四（20日）宣布，全港中學的校內活動須在24日或之前停止，直至農曆年假，中六學生可維持半日面授課。一如堂食、花市般，上課安排反反覆覆，師生家長無所適從，疫情難料是原因之一，政府沒有設立較明確的應變等級機制以讓各界早作準備，亦是原因。



近日有學生疑染Delta變種病毒，源頭不明，另有不同地區接連出現中學師生確診Omicron病毒，其中在地利亞中學的群組個案，學校正值考試仍出現跨班師生感染，令衞生署衞生防護中心懷疑會否有超級傳播。

本港Omicron疫情惡化，陸續涉及多宗源頭不明的染疫個案，波及多間中學。（資料圖片）

第五波疫情既快且急，呼吸系統專科醫生梁子超指出，目前不少防疫措施實施慢，對阻止短距離空氣傳播能力有限，病毒可在學校、家庭等場所迅速擴散。為了保障學生健康，授課決定隨疫情改變無可厚非，而局方容許中六半日面授課和評核以備戰公開試是折衷辦法。吸收去年網課經驗，局方和學校應盡快分配手提電腦和上網裝置給基層學生，容許他們在必要時回校，讓他們繼續學習。現時政府亦應檢討要否提升達致全日面授的疫苗接種率比例，由七成升至更高，鞏固保護屏障。

決定無可厚非 教局處理可改善

疫情固然多變，但政府在多項民眾活動的決定翻來覆去，在中小學和幼稚園停面授一事上，月初局方還稱幼稚園如常授課，三天後特首林鄭月娥就宣布幼稚園小學將停止面授，還有晚市禁堂食，花市等賀年活動也是突然宣布，各界無所適從。

43歲巴基斯坦（#13045）主婦確診，患者早前曾於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。（廖雁雄攝）

現時港府籠統以出現不明源頭社區個案，或者社區「清零」14天、28天等界線收緊或放鬆防疫措施，但沒有明確的對應標準。在維持現狀和一刀切停止之間，政府有否其他選擇，令各界早作預備？

等級制助各界籌謀

在授課安排而言，有師生染疫的學校固然要停面授課，其實近日已有中學即使沒有師生染疫也自行縮短課時或停止面授課，似乎校本決定亦是一個方法。當然，教育局亦可設定一些通則，全港有約1000家幼稚園、500家中學和590家小學，例如當每個組別有多於某個百分點的學校有師生染疫，就全組停面授，若低於該比率就校本決定。這樣的雙軌評估，既有通則又不失彈性。同樣道理，局方亦可制訂復面授課機制，例如設於零源頭不明社區個案七天後，讓校方適時預備面授課程。

張竹君表示，對於地利亞修女紀念學校情況感到奇怪，皆因考試期間應無暇交談、過位等，未知是否有超級傳播。（李澤彤攝）

另一種做法是把授課安排嵌入在更廣泛的疫情等級制度，把疫情按有否不明源頭本地病例、宗數和發現頻率分等級，逐步收緊社會活動，一如行之有效的颱風暴雨停課停工標準。以台灣為例，當地疫情警戒標準分四級，第三、四級包含停面授課，而由第二及升至第三級，當地要一周出現三組或以上群組個案，或者一天至少十宗源頭不明本地個案，在第三級下，商業和公共關閉，室內限聚五人，室外十人。

其實，內地的省市和區也設有高、中、低風險疫情等級，新加坡、新西蘭、南非和美國部分州分也有相應的疫情警報，以至配合疫苗接種的出行分級制度，港府必有能力建立適用於香港的版本。等級制有助政府向市民匯報風險及應變措施，市民易於配合，不必猜度政府在授課和處所經營等範疇「出招」抗疫的時機。在制訂級別時，政府要與主要行業深入溝通，釐訂停業復業準則。此舉的一大好處是，到疫情緩和時，各方可按機制行動，業界不用再次各自爭取政府復業。