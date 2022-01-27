爭奪任命最高大法官　只因拜登政府乏善足陳

撰文：湯文詩
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美國聯邦最高法院大法官佈雷耶（Stephen Breyer）將於本屆任期後退休。消息傳出後，白宮以至執政民主黨據悉已籌謀任命一名「自由派」背景的大法官，以鞏固美國民主黨在司法體系中未來幾十年的政治影響力。

由於最高法院大法官的任期屬終身制，加上美國政壇過去不少政策爭議最終都由最高法院定奪，因此由誰填補有關空缺將影響深遠，有關任命甚至被認為將是拜登政府最重要的政治成果和資產。據悉白宮官員已在籌組相關名單，而民主黨的元老亦屬意盡快在今年參議院中期選舉前完成任命程序，避免因為拜登政府在外交、經濟上的連番失誤，而令有關任命受到中期選舉結果所阻攔。

美國聯邦最高法院大法官佈雷耶（Stephen Breyer）將於本屆任期後退休。消息傳出後，白宮以至執政民主黨據悉已籌謀任命一名屬「自由派」背景的大法官，以鞏固美國民主黨在司法體系中未來幾十年的政治影響力。（Getty）

老總統的失政

民主黨無疑十分重視今次是否能夠成功任命其屬意的大法官，因為這將直接影響拜登政府的政治遺產。然而，換個角度來看，民主黨之所以如此重視今次任命，似乎又說明其黨友亦認為上任一年的拜登不論處理國內疫情、經濟，抑或是外交問題都乏善足陳。尤其是過去一年在幾項重要政策上的連番失誤和錯判，令整個美國民主黨擔心今年11月舉行的中期選舉結果，甚至可以預計將不能避免地把參議院的控制權拱手相讓。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月3日，美國新奧爾良醫護人員在一間高中內為師生進行新冠病毒檢測。（AP）

事實上，單單以美國失控的疫情和通漲來說，似乎就透露出這位老總統力不從心，無法挽回今日美國所面對的局面。今年年初，美國單日確診人數就歷史性突破了100萬人，而且每日平均死亡人數更一度高達2,258人，至今確診新冠而死亡人數更是超過了86萬人。加上國內通漲屢創新高，至今已經高達8%，並且暫時仍未有減慢的跡象。即使拜登政府認為其疫苗政策和經濟措施已取得階段性的成功，但從各種數據上反映的卻又是另一種景象。

至於外交方面，拜登政府去年8月有關阿富汗撤軍的決定，以及近日回應烏克蘭緊張局勢的做法，更是令人懷疑這位老總統是否仍然有足夠的決策能力。當日美軍倉皇撤出阿富汗的景象歷歷在目，去年拜登在演說中說「不打別人的仗」的豪情壯語言猶在耳，奈何今日這位老總統又派遣8500名美軍到東歐準備打另一場戰爭。凡此種種，都似乎說明這位老總統不但未有學懂相應的教訓，其判斷能力亦是備受質疑。

拜登政府去年8月有關阿富汗撤軍的決定，以及近日回應烏克蘭緊張局勢的做法，更是令人懷疑這位老總統是否仍然有足夠的決策能力。（VCG）

政治遺產只餘下任命大法官

拜登入主白宮一周年之際，美國最新的民調顯示民眾對於這位老總統首年的平均支持度就只有48.9%，是為歷史上最低的兩任總統之一。儘管美國媒體都普遍地為拜登低民望而嗚冤，表示低民望有不少原因是因為他繼承了特朗普時代的爛攤子，事實上卻是不少選民愈來愈質疑他的能力。正當拜登政府陷於內外交困之時，美國聯邦最高法院大法官打算退休，彷彿又給予了他一個救生圈。大概因為這位老總統已經無以為繼去建立屬於他的政治遺產，是否成功安插民主黨所屬意的大法官到美國聯邦最高法院之中，似乎將直接影響拜登在歷史留名的機會。

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