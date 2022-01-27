連中聯辦也在催促政府要積極作為

中聯辦主任駱惠寧於本周三（26日）發表新春賀詞，提到香港由亂到治，「一國兩制」行得通，發展優勢仍在。香港實現良政善治的機遇條件「前所未有」，但還要有「乘勢而上、穩中求進的歷史主動」，一些制度和機制需要建立健全，有不少深層次矛盾和問題需要推動解決。良政善治要靠管治團隊的積極作為，亦要靠社會各界的共同努力。



跟去年和前年的新春致辭相比，駱惠寧今年的文稿仍有不少篇幅談及國家實力與日俱增，肯定「一國兩制」和抗疫目標，但卻較多談及香港治理。的確，在完善選舉制度、確立「愛國者」治港的大原則後，政府可以集中精力改革治理沉痾，聚焦經濟發展。無奈駱主任口中的管治團隊，似乎仍然掌握不到箇中精髓。

政務司司長李家超只重覆駱惠寧的寄語，又稱把握好《「十四五」規劃綱要》及大灣區機遇，財政司司長陳茂波亦是籠統回應，說香港要「堅毅」、有「拼勁」、「全力推動和實現香港良政善治的新篇章」云云。兩位司長根本沒有直接回答要建立什麼制度和機制，遑論如何解決深層次矛盾和問題。

中聯辦主任駱惠寧新春致辭。（中聯辦影片截圖）

政府改革太慢太少

其實那些制度、矛盾、問題，社會已經反覆討論，包括解決土地房屋分配失衡、貧富懸殊、產業單一等，中聯辦不會不知，政府近年亦有推出一些解決措施，問題是這些措施來得太少太慢，未見成果。最簡單的例子是，本屆政府任內「劏房」居民愈來愈多，縱使政府增建公屋，但遠未能滿足三年首次配屋承諾，未來幾年的動工量更回落，懶理基層的水深火熱。

另外，政府欲透過發展「北部都會區」來創造職位，令產業多元化，推進香港經濟創科發展，但至今仍脈是一紙藍圖而已，與創科配套成熟的深圳形成強烈對比，正正呼應了駱惠寧關於香港「不進則退」的觀察。更糟的是，當中央出手擺平政治亂局後，政府行事依舊渙散，做不出成績來，官員再無藉口推諉，更見他們本身就是庸碌無能、尸位素餐。

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建制派角色舉足輕重

駱惠寧亦提到良政善治「也要靠社會各界的共同努力」。縱然講詞沒有點出界別，但以民建聯為首的建制陣營理應是先行者。建制派擁有參政經驗、立法權力，亦建立了地區和業界力量，比其他人和界別容易開啟討論以及推動改變。他們要做的，是把社會長遠總體利益置於個人和業界利益之上，縮窄社會分歧。

其他界別以至市民大眾眼看建制陣營有心做實事，矢志解決老大難問題，定會對他們改觀，放下成見芥蒂，支持和投入陣營倡議的社會變革，合力締造廣泛社會共識。變革力量一開始，樂觀情緒得以累積，悲觀情緒就可驅走，良政善治可期。眼看社會在進步，市民亦更願意留在香港，為香港打拼。