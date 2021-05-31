【01周報社論】政治操弄難以持久 務實治理方得民心

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-31 06:00

5月中開始，一直自詡為「防疫模範生」的台灣爆發了新冠疫情社區感染，連續十多天每天新增數百宗確診病例。首先是「雙北」—台北市與新北市，繼而是全台發出第三級防疫警戒，並進入封鎖狀態。過去台灣曾創下連續八個月本土零確診的佳績，因此不少人對於台灣爆發疫情感到非常意外，然而，正如不少西方媒體所言，台灣對於防控疫情過度自滿，《紐約時報》一言以蔽之，「這一天遲早會來。」

台灣民進黨政府一直掛在嘴邊的口號「超前部署」，在這波疫情之下淪為一紙空話。過去一年多，台灣的防控能力非但沒有任何進步，在檢測、收治、疫苗各方面原來均無「部署」可言。疫情既已發生，此刻執政者應該想辦法亡羊補牢，但不幸的是，蔡英文政府面對疫情爆發，仍然把精力花費於文過飾非，拒絕科學方法，甚至將責任推卸予大陸，將政治私利高掛於人民利益之上，絲毫沒有反省自身的治理缺失。試問這種政府算得上對2,000萬台灣選民負責任嗎？

在台灣近期的抗疫風波裏，其中一項最惹爭議的做法是用「校正回歸」概念統計確診人數。疫情指揮中心指揮官陳時中解釋「校正回歸」並非瞞報確診數字，只是將先前未完成的檢測個案依呈交日期補回數據。即使這種解釋合理，但也反映了台灣的檢測能力嚴重不足。過去一年多，當局一直拒絕對民眾進行普檢，早有輿論質疑是「沒有檢測便沒有確診」。這種說法也許過於陰謀論，但疫情使台灣檢測能力不足的問題無所遁形，突顯當局並沒有未雨綢繆，而新冠疫情在全球肆虐了一年半，各地經驗早就證明，要打好抗疫戰，檢測與隔離都是分秒必爭之事，滯後的檢測能力只會成為防疫漏洞。

隨着本土病例數飆升，台灣衞福部為防止單日病例數過高，開始大玩「校正回歸」。（台灣中央流行疫情指揮中心提供）

寧吃萊豬不打大陸疫苗 諉過對岸不能幫助台灣

另一邊廂，確診病例急升令台灣的醫療體系承受巨大壓力，媒體紛紛引述前線醫護指醫療體系已面臨崩潰，急症室大排長龍，不少被檢出陽性的病人被迫在騎樓或馬路旁搭建的帳篷裏吸氧氣、等床位。當局雖極力否認醫院「爆煲」，但也不得不承認情況「不太好」。令人費解的是，去年3月大陸疫情高峰期間，台灣島內已有人建議當局在必要時參考大陸做法興建「方艙醫院」，其時陳時中信誓旦旦宣稱台灣有多達兩萬張隔離病床，不用參考「他國」方式。

事實上，無論是普檢還是方艙醫院，都被台灣綠營操弄為抬高自己、貶損大陸的政治話語，陳時中數月前便曾聲言，台灣檢測費用遠高於對岸，是「因為準啊」。如今台灣真正受疫情所害，這些政治人物也陷入作繭自縛的困境，只能繼續用一個又一個的謊言去掩飾自己操弄民眾仇中、抗中情緒換取政治利益的行為。然而，謊言終有穿崩之時，更諷刺的是，就在蔡英文高調呼籲民眾抵禦網絡假資訊之時，綠營人物卻被揭發「反串親中」、自導自演了針對大陸的「認知作戰」。

蔡英文政府至今仍然不願意放下政治掛帥的心態。台灣的疫苗接種率低下，至5月初只有約十萬人接種了疫苗，不足總人口的1%。過往台灣身為「防疫模範生」之時，一些綠營人物高喊「疫苗不急」，為屢屢落空的籌措疫苗期票辯解，如今民眾驚覺疫苗短缺使台灣無險可守，興師問罪，當局卻試圖再將問題推卸予大陸，憑空指控北京阻止台灣購買德國BioNTech（復必泰）疫苗，漠視輿論早就揭發蔡英文政府為了維持自身的政治正確，企圖強行繞過該疫苗在大中華地區代理商上海復星，才是導致交易破局的原因。蔡英文日前繼續指控大陸阻礙台灣獲得疫苗，有網民揶揄美國多次向台軍售，大陸都無法阻止，何以只有疫苗能成功阻止？

面對「疫苗之亂」，台灣民間有聲音促請當局購買大陸疫苗。即使已有大陸疫苗通過世衞的緊急使用批准，也在全球多地獲得認可，但民進黨當局仍繼續對其污名化，對於對岸提出向台灣贈送疫苗，陳時中輕蔑地回答：「他們在打的，我們不敢用。」對於上海復星願意向台灣提供BioNTech疫苗，綠營人物捏詞那是香港人不打且快過期的次貨。如此種種不問科學的偏見，實在令人咋舌。更荒唐的是，民進黨政府今年初才大力推動引入被公認為有健康副作用的美國「萊豬」豬肉（即含「瘦肉精」豬肉），宣稱這是為了台灣人民利益，但此時台灣人民急需疫苗，當局卻多方推搪，是否真的是「寧吃西方毒藥，也不打大陸疫苗」？

蔡英文政府至今仍然不願意放下政治掛帥的心態。（中央社）

大內宣難掩飾治理失當 蔡英文政府民意再插水

一場疫情不單戳穿了台灣的「防疫神話」，更赤裸裸地揭露了台灣執政者治理失當，將政治凌駕民眾利益的問題。即使民進黨與綠營不斷進行「大內宣」，都難掩失治的結果。台灣民眾對這種欠缺事實基礎的政治宣傳並不買賬，台灣民意基金會於5月17至20日進行的最新民調顯示，蔡英文的聲望值只得45.7%，創下21個月來新低； 52.8%受訪者人認為台灣爆發疫情是人禍， 19.1%認為既是天災又是人禍。TVBS民調中心在5月11至14日進行的民調也顯示，蔡英文的支持率由剛就職連任時的61%一直跌至41%。

蔡英文政府第一屆任期支持度曾跌至谷底，只是借2019年香港反修例示威煽動仇中情緒，藉由販賣「芒果乾」（「亡國感」之諧音）和以民主對抗大陸來為自己塑造神話。可是，一個政府在政治操弄過後無法交出令人滿意的政績，結果只會被打回原型，跌下神枱。疫情只是台灣失治的一角，近來台灣出現了一系列亂象，蔡英文政府都難辭其咎。

近月有關台灣的壞消息可謂接踵而來，首先是局部地區水塘乾涸，不單影響人民的日常生活，也威脅到上至高端晶片製造，下至農業生產等台灣經濟支柱；其次，5月13至17日的短短五日間，台灣興達發電廠兩度出現停電事故，全台出現無預警停電限電。這些問題顯然都不是單純的天災。水量供應不穩並非一時三刻，而是積存已久，蔡英文政府於2017年曾推出增加水利建築計劃企圖修補，惟當下的旱情反映政策未能有效改善問題。兩次停電的表面原因是機組故障，但故障是長期沒有替代機組的後果，而沒有替代機組又反映電力供應非常緊張。蔡英文早年反對核電，大呼「用愛發電」，執政後又曾保證全台不缺電，此時缺電實在難以自圓其說，「用愛發電」的標語更遭台灣網民多番調侃。

論及蔡英文政府其他實際政績，能為人稱善的也寥寥無幾。上述TVBS的調查就反映，蔡英文政府主要推動的12項重大政策，僅有三項政策的滿意度高於不滿意度，其餘項目，諸如經濟發展及政策溝通、年金改革、前瞻建設計劃推動、南向政策、司法改革、改善空氣污染等，不滿意的人皆比滿意的人要多。而諸如引入美國「萊豬」與強關中天電視台等政策，更引起民意的強烈反彈。

台北市聯合醫院陽明院區今日（30日）早上出現排隊打阿斯利康疫苗的人龍。（《聯合報》）

香港的民主派中有不少人一直視台灣為中國民主的希望，對蔡英文政府寄以厚望，當下台灣的亂象，對他們來說，未嘗不是一個重要的教訓。不論是否所謂的西方民主社會也好，依靠操弄政治意識形態和立場而賺得的民意支持並不能長久，執政者要持久贏得民意的支持，關鍵仍在於能真正改善人民的生活。民主派過去一直以政治意識形態去爭取支持，將香港大部份問題都推卸到陸港政治矛盾上，雖然能贏得一時掌聲，但這條販賣「抗中」的政治路無法持久。

去年《港區國安法》頒下，中央徹底壓縮在香港操弄政治意識形態的空間，「港獨」、「自決」、甚至挑動陸港矛盾，都可能受到法律制裁，那麼民主派還剩什麼？民主派經常推搪自己無法執政、談何治理。但論政亦是參政之一環，民主派如果只懂將精力放在不切實際的意識形態之爭，而不提出能腳踏實地執行之政策，那終究是前路坎坷。

對香港的執政者與建制派而言，台灣的亂象也充滿警示。蔡英文與民進黨雖然全面執政、大權在握，但如果不重視治理，也只是白白消耗自己的政治資本，而若治理不彰導致民不聊生，民眾必然會興起問罪之師。撇開意識形態，治理本身就是每個政府對社會承擔的首要責任，不論是所謂的「民主」或是「專制」政府也好，民眾最終還是會以他們能切身感受到的生活作評價。近年西方幾個大型民調反映中共在內地的民意支持度高達九成，說明內地民眾大部份對中共執政感到滿意，而細究其原因，不外乎民眾感受到自身生活水平提升、生活環境改善。這不也說明了一個政府能否得民心，究其本末在於治理是否有效的簡單道理嗎？因此，執政者如果不把握好權力，致力於改善人民的生活，最終亂局仍是難以平息。

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