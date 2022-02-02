大年初二煙花不再　期待香港再度燦爛

過往每逢農曆新年大年初二，香港維港上空的賀歲煙花匯演都吸引成千上萬的旅客和市民駐足而觀，更是吸引無數國內外旅客訪港共渡新春佳節的皇牌節目。隨着香港近兩年受到新冠疫情所影響，這聞名中外的煙火匯演亦已經連續三年停辦，難免令人緬懷這曾經一年一度的盛事，同時亦可惜這標誌着香港新一年萬象更新的新春賀歲節目至今仍然復辦無期。



香港賀歲煙花匯演從1982年開始舉辦，至今已有近40年歷史。匯演早期由怡和洋行為慶祝成立150周年所贊助，最早定於在1982年大年初一晚上九時正舉行，慶祝香港的農曆新年，同時亦擔當着向世界宣傳香港的重任。根據紀錄，當時短短二十分別鐘的煙花匯演就吸引一百萬市民現場觀賞，同時亦創下二百萬電視觀眾的收視。

(李澤彤攝)

四十年賀歲煙花匯演

見證着香港高低跌宕

這場煙花匯演幾十年來可謂都見證過香港的高低跌宕。不論煙花匯演籌辦的一年正值中英兩國就香港的前途問題展開談判，更甚的是及後香港經歷過大大小小的風涼，例如1983年香港陷入信心危機，港元曾經一度跌至10港元兌換一元美金，香港人都期「爆竹一聲除舊歲 」。而隨着中英兩國在1984年12月簽署了《中英聯合聲明》，香港的前途問題亦得到解決。

後來，考慮到各紀律隊伍和送通運輸機構接連在年三十晚和年初一執勤上的人手安排，煙花匯演遂在1985年起改為每年農曆大年初二晚上8時正舉行，並一直維持至三年前的大年初二晚上。1985年當時更因為港島的東區走廊通車，曾開放予市民在公路上觀看匯演。而在往後的日子，香港賀歲煙花匯演就差不多從不間斷地伴隨着香港這個城市的發展。

「爆竹一聲除舊歲 」

大年初二的煙花匯演都因為疫情的原因而自2019年起被停辦，而香港的發展亦自2019年起無疑是遇上了一些瓶頸和迷失，尤其是香港至今都仍然受新冠疫情影響，難免令人懷疑香港可以如何走對今日的困局。

然而我們都期待這些停辦只是暫時性質，正如賀歲煙花匯演本身出現的時空，亦是為香港人心惶惶的一段時間。40年時間的過去，我們至今仍然深信香港仍然可以向世界再顯光芒。我們都期待煙火可以再次在維港上空再次閃爍，不論是大年初二的燦爛煙火可以繼續成為一代又一代人的記憶，同時香港亦盡快擺脫疫情的影響，再次重拾起昔日的光芒。