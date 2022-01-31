年廿九除夕｜革除陋習流弊迎接新年

星期一（1月31日）是辛丑牛年的最後一天，隨後即將進入壬寅虎年。剛好行政長官林鄭月娥這個除夕日就政府官員先前出席「洪門宴」事件進行的內部調查召開了記者會，表示會對發展局局長政治助理馮英倫、政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢作出口頭警告，並且接受民政事務局局長徐英偉為體現問責制的精神而請辭。



林鄭周一指出，「相對其他官員，徐英偉應有更高的防疫意識和敏感度……實在令人失望，亦難以避免令他本人和特區政府尷尬，構成公眾負面觀感。」

行政長官林鄭月娥曾點名批評徐英偉，稱事發後對徐「尤其失望」的看法至今不變，強調政府對對官員及公務員的要求定得很高，個人行為不可為政府帶來尷尬。（資料圖片）

港府須作有效治理

相信經過今次事件以後，管治團隊應該能有更高的防疫意識和敏感度，然而香港政府和社會的陋習流弊，並不只有在疫情嚴峻時宴會聚餐。譬如立法會福利事務委員會討論「童樂居」涉嫌虐兒事件，議員批評社會福利署社署的監察機制行禮如儀、形同虛設。而同類評論其實亦可以套用在絕大部分政府部門上，各級官員及公務員均須自省其身作出改善。

三個甲子前的1842年，清廷與英國簽署《南京條約》除了開啟香港的殖民管治，同時也啟動了這個傳統漁村社會的現代化進程。而在三個甲子後的2022年，中國向建設社會主義現代化強國的第二個「百年奮鬥」目標邁進，回歸祖國懷抱的香港當然亦應該一起推動治理體系和治理能力現代化建設，為良政善治作出積極的貢獻。

防疫切忌鬆懈自私

另外，香港新冠肺炎個案在經歷一星期破百記錄以後，在年廿九又維持在92宗高水平，且有多幢大廈出現垂直傳播情況而須撤離居民。這種情況可以提醒我們不能掉以輕心，尤其是要避免在新年假期裏進行不必要的多人聚會，否則便犯下跟徐英偉等人相同的錯誤。

說到防疫，那不得不提的自然還有市民接種疫苗比率。現時香港接種第一針的人口仍然僅得八成左右，半年後未補打第三針者也是愈來愈多，特別長者打針比例繼續偏低，對未來防抗疫情構成了極大隱憂。明明世界各地都有堅實科學研究證據，表明接種疫苗有助於減低感染風險和重症機會，在這情況下還不肯打針的人若無別的醫學理由，實在可謂有點自私。

政府最近宣佈將擴展至5至11歲兒童可接種科興疫苗。(雲嘉晉攝)

挨年近晚，我們殷切期盼各種壞的東西能夠通通留在過去，大家一起努力革除所有陋習流弊、別讓它們積壓過年，同時在自己的崗位上做好自己的角色，這樣肯定能在新的一年迎來更好的生活。