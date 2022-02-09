香港政府不可以對疫情投降

本星期二（2月8日），行政長官林鄭月娥於行政會議前會見傳媒，回答記者關於政府堅持不推行全民檢測的提問，繼續強調政府檢測、治療、隔離能力有限，故此「為了達致抗疫的最佳效益，須聚焦地使用這些能力，而不是將這些能力隨意分散」。可是隨着本港翌日確診數字破千，這種思維實在與事態的最新發展脫節。



事實上近日政府一連串舉措，包括減低強制檢測要求頻度、展開居家檢疫計劃、將竹篙灣檢疫中心改為隔離治療設施，以至呼籲市民檢測初步陽性者留家等待及不要前往醫院急症室等，隱約都予人對疫情大爆發「打定輸數」的觀感，因此亦放棄了全民檢測與其他更為積極進取的抗疫措施。

全民檢測應該提上議程

如果某措施或政策是一個政府必須做的話，那麼它顯然不可以用力有未逮充當拒絕作為的理由。而且過去多年經驗已經告訴我們，圍封檢測、在家工作以至取消強積金「對沖」、國安法出台、《基本法》23條立法等工作，哪件事情官員與公務員起初不是說其能力未必做到，結果卻又能夠順利執行？全民檢測亦是如此。

況且正如林鄭月娥同一場合所言，國務院港澳辦已經向她傳達中央將會隨時按照特區需要提供支援，當中正正包括加強香港檢測力量，而為此內地檢測員近日已獲安排陸續分批來港。假如港府不能推行全民檢測原因只是因為檢測力量不足，那麼行政長官進一步向中央要求更多支援支持全民檢測就可以了。

本港曾在2020年9月推全民檢測，獲內地協助在中山紀念公園體育館設有火眼實驗室，共處理約180萬個樣本。(資料圖片／高仲明攝）

安心出行須備追蹤功能

與此同時，為了加強抗疫作用，「安心出行」也應該盡快引進實名及追跡功能才行。程式其實在去年底已經連接到「香港健康碼」系統，後來更新又加入了儲存接種疫苗記錄功能，它跟個人資訊關係已經愈加密切，加上政府很早之前就表示曾經試行藍牙自動記錄功能，在疫情嚴峻的當下再無藉口拖延落實。

當然，不少市民估計仍對當局透過「安心出行」收集更多資料心存芥蒂，但是大家必須理解這對防控疫情是必要的，其他國家與地區的同類程式多數一早存在着類似功能。個人資料私隱專員鍾麗玲去年稱舊版程式保障個人資料程度更勝於「填紙仔」，假若社會憂慮這種情況會在程式升級之後出現改變，當局可主動再請私隱專員作出評估，確保資料獨立保存且會定期刪取。

總而言之，香港疫情雖然趨於嚴峻，但當局還有許多能用的防疫工具，像是前述的推行全民檢測與升級「安心出行」應用程式，乃至調配其他政府部門的公務員直接參與前線防疫工作，現時絕對沒有理由提早就向變種病毒舉手投降！