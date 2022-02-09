防疫措施再加辣　市民自律成關鍵

行政長官林鄭月娥周二（8日）公佈了一系列防疫措施後，各區的剪髮店和超級市場均出現大排長龍的情況。早前，市民除了需要寒風凜凜下苦候病毒檢測，另一項挑戰則是排隊剪頭髮以及囤積物資，以備新一輪的防疫規定在周四實施前趕上「尾班車」。入夜後各區的人流雖然減少，但部份市民由於未有接種疫苗，因而特別前來理髮以及採購物資，以應付未來一段時間的需要。



香港的疫情發展未有回落的跡象，截至周三（9日）確診數字最新已突破單日一千宗的水平，高達1,161宗，另外亦有800宗初步確診個案。為了遏止疫情的傳播，特區政府採取至今最為嚴厲的防疫安排，除了「疫苗通行證」將於本月24日推行外，限制社交距離的措拖更首次包括私人處所，禁止兩個家庭以上的聚會，可見政府今次對於防控疫情的決心，餘下的惟有期望市民大眾加以配合。

髮型店被納入表列處所停業，2月10日起關閉兩周，不少市民趕著最後限期衝到理髮店。（鄭子峰攝）

難有兩全其美的防疫方案

當特區政府在周二下午公佈了最新的防疫安排後，部份限制更將迅速在周四（10日）執行。有關措施無可否認令不少人一時亂了方寸，甚至埋怨政府的各項防疫措施來得過猛。例如不少市民都認為剪髮均屬生活必須的民生服務，新措施下髮型屋突然需要停業難免令人感覺擾民，限制私人處所的家庭聚會更是令不少人質疑政府怎樣執行相關政策。而且未有接種疫苗的市民亦將不能進取商場等地方，亦難免令部份市民感覺被政府的防疫措施所針對。

然而，當政府都已經採取今次前所未有的嚴厲措拖，期望減少人流以及推動市民接種疫苗，整場抗疫戰的關鍵似乎已經落在每一名市民的身上。尤其是，食物及衞生局常任秘書長陳松青周三（9日）在電台節目中重申，政府不會逐家主動派員巡查，而有關措施的關鍵始終是希望市民避免聚會。而「疫苗通行證」本身更是希望鼓勵市民接種疫苗。因此，假如社會只斟酌所有規限的具體做法，事實上是「捉錯用神」，把注意力放在錯誤的地方。

特首林鄭月娥。（廖雁雄攝）

「自律、自律、自律」

香港城市大學生物醫學系團隊早前開發數學模型，推算第五波疫情感染個案可能在2月底或3月會達致第五波疫情高峰，屆時或許將出現全港25萬人染疫，情況令人擾慮。事實上，疫情發展至今，政府可以應付的辦法均已經採用，假如香港社會部份人仍然以為病毒只是輕微感冒，而且繼續選擇性忽視疫苗對於防止重症的作用，甚至部份年齡組別，例如長者等，仍然不理會自身染疫的風險。

周三疫情記者會上，當局公布新增2宗死亡個案及4人危殆，而且各區急症室嚴重超出負荷，情況實在值得我們憂慮。若然每一名市民不自律地減少社交活動，結果就可能會是不堪設想。