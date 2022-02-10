孫春蘭什麽時候到香港？｜于品海

當我問一位內地朋友這個問題時，他竟然反問，你認爲應該提早結束「一國兩制」嗎？我真是哭笑不得，來一個孫春蘭就改變了香港的政治安排嗎？這麽說，香港的治理如此失敗，也都是「一國兩制」的錯？這種詭譎的論調，究竟是諷刺還是嘲弄？很可惜，第五波疫情的爆發，特別是單日超過1000人確診的數字，讓香港真的成爲內地精英們的笑柄。

是時候讓我們被內地嘲笑了！如果2019年的社會騷亂不是，這一次就是壓倒駱駝的最後一根稻草。勝者爲王敗者爲寇，這是天理，不論你是穿着西裝還是黃馬褂都一樣。香港在第五波疫情面前確實是失敗。然而，失敗並非就無法翻身，最重要是收拾心情，全面痛擊疫情，絕不言棄！

我們需要做實事的領導者

孫春蘭是國務院副總理，這兩年奔波於內地抗疫前線督戰，成效有目共睹。請她來香港指導應對疫情，當然就是希望把科學防控、專業抗疫，以及有系統和有步驟的疫情治理帶到香港。這就跟香港以往從英國找來專家做獨立調查、工程評估、政策建議差不多，只不過她應該獲賦予更多的權力，直接指揮香港的抗疫。這是否說香港沒有能力防控疫情？不是！孫春蘭要替代的不是勤奮兢業的香港醫療和治安團隊，而是缺乏治理決心和魄力的決策者。決策者既然缺乏領導力，就該交出防疫工作的領導權。事實上，她已經這樣做了，只不過大家不知道她將領導權交給了誰，是Omicron嗎？

自疫情爆發以來，孫春蘭（前排右一）已在前線坐鎮多時。（新華社）

估計很多人沒有聽過孫春蘭副總理的聲音，但大家都知道，只要她去某個疫情嚴重的城市，那個地方的疫情很快就會消失。其實，做事不需要那麽多聲音，實績遠比解釋重要，消滅疫情遠比開記者會關鍵，大家要看到的是效果，而不是美麗謊言。我見過不少政府高官，大多數都希望有所作爲，但卻經常無奈地遙望遠方，因爲身邊的燈塔熄了燈；他們心裏空有一點火，但卻被官場文化所掩蓋，庸碌無爲。我們今天所聽到的聲音，能說明方向和提供指引嗎？沒有！相反，那些聲音只是叫我們「自求多福」。

香港可以做得更好！

有人暗示香港應該與病毒共存，這是何等幼稚！大家該想想，香港的醫療系統可以容納多少病人？當前疫情還未見頂，緊密接觸者已經被要求居家隔離，然而，普羅市民的居所有多大？當房間的呼吸空間都不足夠，適合用作「隔離」嗎？就算忽略劏房人口不計，不斷發生垂直傳播的公屋可以用作居家隔離嗎？如果輕症感染者也因醫院不勝負荷而要居家隔離治療，他們的家人是否要回家吃飯睡覺，還是可以去「Staycation」，不用返工？

香港最嚴重的病毒是自由主義，讓它與病毒共存吧。香港人需要工作，需要生活，而要安穩地工作，安全地生活，就必須消滅病毒。

看清與病毒共存背後的偽善嘴臉

其實，只要認真對比就可以知道，「動態清零」是最理智應對疫情的方法，內地的成功經驗鞏固了這種方法的科學性，「與病毒共存」則是歐美政客在應對疫情失敗之後炮製的狡猾理論。英國首相約翰遜在疫情初期提出「群體免疫」淪為國際笑話，更令人不齒的是，他一方面要求人民保持社交距離，自己卻在官邸大搞派對。首相府觥籌交錯之際，16萬英國人成為疫下亡魂。

美國國會議員去年底在國會大樓外為80萬死於新冠肺炎的美國人默哀。美國在這場大疫裏的死亡人數如今已超過90萬。（美聯社）

美國的情況更恐怖！有幾天的死亡數字都超過5000，總死亡人數已超過90萬。如此沉重的與病毒共存代價合理嗎？一些人愚昧地渲染Omicron病情很輕的論調，那麽最近死去的幾十萬人是美國政府僞造出來的數據嗎？事實是，Omicron傳播了短短三個月，美國感染死亡人數已超過發生於2021年秋季的Delta。如今特朗普竟然會宣傳在自己任內死亡的人數沒有拜登多，如此爭風吃醋何等可憐！可笑的是那些高唱自由人權、反對疫苗和檢測的群體，難道真要他們的父母兄弟姊妹朋友或兒女用性命來喚醒他們？

這就是英國和美國的實況。如果可以重來，那些不幸身亡者也許會堅定支持動態清零，因為它可以拯救生命，可以恢復經濟，可以返工出糧。無視人命代價而高談與病毒共存的人，只是懦弱無知，既不敢面對身處的挑戰，更缺乏基礎醫療常識。

中央可助香港築牢動態清零根基

對於香港，中央肯定是恨鐵不成鋼，生氣卻無法放棄。「一國兩制」或「港人治港」絕對不表示各家自掃門前雪，區隔的「一國兩制」早就被糾正過來了。問題是，中央在抗疫過程中對香港最佳的援助模式是什麽？香港市民最需要的幫助是什麽？

實施健康碼有助於實現高效防疫，是動態清零的重要基礎設施。（資料圖片）

全面檢測是必須的，首先將所有感染者找出來，即時隔離，徹底治愈，减少死亡。然後是全面推動健康碼，直接採取內地的模式，嚴格高效追蹤感染者與密切接觸者。不同之處是，在「一國兩制」下，香港政府應主動採取行動消除市民對隱私的擔憂，包括：緊急立法保障數據，委任一名法官承擔數據管理的責任，並領導一個小組監控數據，確保它只能夠用來追蹤疫情，絕不會被濫用；同時立法確保所有場所都裝置系統，讓經營者檢查進出人員的疫苗接種或檢測狀况。過去一年多，我不少時間在內地，親身體會健康碼的有序推行，這種模式絕不擾民，而是動態清零的基礎設施。

當每天只有幾個案例時，一些人曾經輕視，認為政府的防疫措施是小題大做；如今一日就過千確診，香港是否能夠繼續掉以輕心？難道真要等到死亡人數相應上升才當是一回事？擺在所謂自由、人權之前的是生命，擺在唱K和派對之前的是經濟，擺在隱私之前的是社會穩定和安居樂業。天大地大生命最大，官大錢大民心最大。如果我們的行政長官繼續剛愎自用，如果社會精英依然無法將口水變成行動，香港將面對無法承擔的代價。大家不應該忘記修訂逃犯條例是如何變成社會騷亂的，當我們無視疫情的威力，以及它在醫療體系之外的社會衝擊，恐怕也將再一次錯過堵截隱藏在背後的危機的機會。千萬不要對身處的危機視而不見，否則到我們後悔時，已經太遲。