怎樣做才是負起抗疫主體責任？

國家主席習近平日前透過國務院副總理韓正表達了對香港近況的高度關注，並且強調香港特區政府需要「切實負起主體責任」穩控疫情，「確保香港社會大局穩定」。而在韓正表達習近平的訊息之後，行政長官林鄭月娥隨即表示港府定當按照指定行事，另外有報道指全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍亦來到深圳主持召開支援香港抗疫工作協調會議。



中央決定成立由港澳辦和國家衛健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。夏寶龍主持的會議顯示此一機制已經運作起來，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。據報今次會議成立多個工作組負責與特區政府對接，逐項解決由香港政府提出的有關請求援助事項。

習近平（中）多次對疫情防控進行指示。（新華社）

主體必須積極兼受監督

中央迅速有力回應香港訴求固然值得港人慶幸，然而這不代表特區政府官員就能「躺平」等待支援了事。因為所謂「主體責任」正正表示除了有權領導指揮之外，還要積極有為、主動出擊，像是習近平本周最新一篇刊登在《求是》雜誌的文章談及建設法治時，便指出一個組織擔負相關「主體責任」也應該包括「主動擔當作為，力戒形式主義、官僚主義」。

另一方面，內地的「主體責任」與「監督責任」兩個概念可謂相輔相成。現屆中央政府早年重視黨風廉政建設，便經常將二者並舉，藉此強調相關責任追究的重要性。前年港府承認港澳辦、中聯辦等中央機構對其擁有監督權，而夏寶龍近日進駐深圳正是負起「監督責任」。官員若不真正做事履行「主體責任」，難保未來被視為失職而被嚴肅問責。

第五波疫情襲港，3歲女童確診後病逝成為疫下最年輕亡魂。不少家長帶同小朋友到香港兒童醫院打針。（廖雁雄攝）

投疫責任需有切實效果

至於一個地方政府履行「主體責任」，自然就是確保在自己負責範圍內相關政策得到落實、措施收到成效，而這亦是為什麼國家領導人須在此前加入「切實」一詞的原因。香港近來確診個案數字不斷增加，患者無法獲得適切照料，生活物資供應受到影響，局勢惡化到需要中央介入的程度。無論過去有何不足，港府今後都要「切實負起主體責任」，立即解決以上各項問題。

針對防抗疫情，兩年前習近平在中央政治局常委會會議上，就談及相關「主體責任」兼含宣傳教育和引導輿情。然後他亦曾以北京作為例子，說明落實防疫「主體責任」便得做好來自疫情嚴峻地區入境人員的組織運輸、社區防控等環節的責任銜接和閉環管理。只是本港再度爆疫兩大要因，剛好則為市民抗拒接種疫苗、機組人員違規播毒，可見港府在這些方面的表現亦要迅速改善。

國家主席親自關切一城疫情，至今全國僅得武漢、香港有此情況。曾指導武漢抗疫的國家衛生健康委副主任王賀勝周三（16日）亦到達了深圳參加工作協調會，中央對香港形勢的研判由此可見。中央既已明言現下目標是要「確保香港社會大局穩定」，而參考習近平前年考察武漢講話，這項工作要旨在於「強化醫護力量、醫用物資、生活物資、公共服務、社會穩定五個保障」，過程之中尤其不能忽略保障基本民生、安撫關懷群眾，希望港府未來能夠以此為範，莫再失責。