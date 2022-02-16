特區政府必須切實負起主體責任

香港每日新增數千宗確診個案，疫情瀕臨失控。國家主席習近平周三（16日）作出重要批示，委託主管港澳事務的國務院副總理韓正向特區政府表達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。



國家主席習近平這次的「高度關注」可謂絕無僅有。過去中央對於港澳事務不時發言，例如2019年11月反修例風波嚴峻之時，習近平談及香港，當時新華社在其文稿表示解讀主席為「高度關注」香港局勢，但這是新華社的解讀而非習近平直接表達；前年甚至在2020年7月香港錄得每日超過一百宗的個案時，當時亦只以中聯辦代為表示中央政府對疫情的「高度關注」，沒有上升到要習近平親自表態的高度。

特首林鄭月娥。（廖雁雄攝）

事態嚴重 已上升至大局不穩

回顧這兩年多來內地的抗疫工作，習近平表示高度關注、要作出決策的另一例子就是武漢，對早前封城的西安也沒有發言。由此可見，香港形勢的嚴重性已達到習近平不能不發言、有如武漢大爆發的程度。

尤其諷刺的是，早前行政長官林鄭月娥曾表示不接受議員有關抗疫不力的批評，其話至今言猶在耳。從今次習近平的表態看來，政府防疫工作的不及格已溢於言表，亦被中央定性為事關「社會大局穩定」的事情，必須壓倒一切。管治團隊無疑要以最高規格看待。

明愛醫院病床放到戶外。（張浩維攝）

還未動員一切力量和資源

習近平要求特區政府「動員一切可以動員的力量和資源」以及「採取一切必要的措施」來控制疫情。但目前的情況如何？舉例來說，香港醫療體系已經不勝負荷，不少病人需要在醫院外席地等候治療，餐風宿露者不乏年幼兒童或年紀老邁的長者。既然已知人手和病床設施短缺不足，何以酒店租用或徵用都未即時落實？

政務司司長李家超上周六（12日）已北上深圳與中央官員會面後，中央政府和內地省市的官員立即承諾為特區提供一切的支援，保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應。政府又表示會提升核酸檢測能力、援建社區隔離及治療設施、醫療物資保障及內地供港物資供應。但確診人數正在急增，大量市民仍然拿不到檢測樽，進行了檢測的也要等幾天才有結果，防疫工作顯然未及格。

上水清河邨清朗樓2月15日晚圍封檢測，當局指上址近日出現初步陽性檢測個案，也懷疑在大廈內有隱形患者，居民陸續落樓接受採樣。（梁鵬威攝)

有利條件俱備 只欠港府執行

政府與內地專家對口接觸的工作小組已經組成，特區政府方面理應已有更好的資源應對病毒的威脅。而在習近平作出批示的同時，中央已決定成立由國務院港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。毫無疑問，香港抗疫的工作已經萬事俱備，只欠特區政府的執行。

必須留意到的是，習近平強調香港特區政府要切實負起主體責任，可謂能力、資源、有利條件雖然可以由中央提供，甚至已經由中央提供，但落實執行的仍然是特區政府。眼前每日確診的數字一再創下新高，愈來愈多市民需要醫療協助，有長者與幼童已成為這波疫情的犧牲品。特區政府要做到三個「一切」和兩個「確保」，必須有「壓倒一切」的意識和思維，打破日常的政策常規和固有思維。