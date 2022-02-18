安置長者解燃眉之急　醫院院舍同需要支援

近日多名院舍長者患上新冠病毒病但症狀較輕，應否入院醫管局和安老院舍各有說法。當務之急是增加病床和檢疫隔離設施，以及徵召更多人手照顧病人，但爭議也反映安老院舍設計和支援長期不足，將來必須改革。



醫管局周四（17日）指有安老院舍將長者送到急症室求診，醫生評估長者適合返回院舍，但院舍拒絕接收他們，令長者留在醫院，加重醫療負擔和感染風險。翌日醫管局再表示會安排一些已康復、身體狀況比較好的長者出院，希望院舍合作接回他們， 讓醫院可以接收一些情況嚴重的病人。

雙方皆着緊長者安危

公立醫院情況無疑嚴峻，但院舍亦有其難處。安老服務協會周五（18日）發聲明指有新冠輕症長者回院舍後導致隱性傳播，院舍缺乏人手和隔離空間，對高傳染性的長者束手無策，只能送院治療，並呼籲醫院接收初步確診個案。有院舍護士在社交媒體抱怨，指衞生防護中心沒有派醫生和儀器照顧染疫院舍長者，覺得送他們到醫院還有一線生機。

要濟燃眉之急，政府和醫管局責無旁貸。在人手方面，雖然醫管局周五表示已簡化程序，讓兼職醫生減輕公立醫院壓力，但臨時醫護肯定需要更多，政府應該不惜資源地支援醫院。另外醫管局亦要協助院舍制訂感染控制措施，讓他們有更大信心照顧確診長者。同時間，政府要快馬加鞭，安排酒店公屋和加建亞博床位做隔離檢疫，臨時醫院要盡快動工，騰出床位接收病人。多管齊下，堆在急症室外等候入院的病人才可疏導。

公立醫院瀕崩潰，明愛醫院急症室外放置多張臨時病床，病人要在露天地方度過寒夜。(歐嘉樂攝，2月17日)

疫情激化長者照顧長期缺失

疫情激化過往公營醫療系統和院舍照顧的問題，尤其急症室在疫情前早已不勝負荷。長者求診人數比例持續上升，超過同年齡層人口比例。長者病痛較青壯年多，急切治療的需要更加頻密，但除了病痛等身體因素外，院舍的一些慣常做法也助長急症室使用，惹來醫護不滿。醫護引述的例子包括院舍把只患普通流感發燒的長者送往急症室，以及在照顧不周或與家屬爭拗時就將長者送院。或許部分醫護因為過往的與院舍交手不快的經驗，以為今次也是院舍濫用公院資源，忽略了院舍的難處。

疫情令香港上了慘痛一課，但如果我們能汲取教訓，這課仍是不枉過。疫情平息後，政府既要增撥資源給公營醫療系統以應對傳染病，亦要重新檢討安老業界服務。政府日前向立法會提交文件，交代提升安老院和殘疾人士院舍質素的修例建議，包括提升最低人手規定、提高住客最低人均樓面面積、加強對院舍營辦人的問責等。這些修訂均是可取，亦提升日後院舍應對疫症的能力。

近日有安老及殘疾人士院舍爆疫。圖為深水埗「溫暖安老院」。（資料圖片）

在此之上，政府還要提高院舍醫護人手要求，長遠要規定院舍聘請駐院醫生。此舉看似天方夜譚，畢竟要聘請百計醫生照顧院友，但隨着人口老化，若然院舍服務維持現狀，習慣不改，長者使用公院醫療系統將會更普遍，到時就算在北部都會區增建醫院也未必追上用量。政府倒不如投入資源做好基層醫療，相信可以減省醫療成本，理順緊急醫療服務，不論長者還是全港市民也會受益。