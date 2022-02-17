疫下醫療體系崩潰　預算案須根治問題

第五波疫情嚴峻，本周四（17日）新增確診6,000多宗再創新高。公營醫院爆滿，估計仍有數千至上萬名市民在等待入院。醫療資源缺乏，有確診市民要通宵在醫院外輪候，情況令人傷感。



其實在未有疫情之前，香港的醫療資源本已匱乏，不少病人輪候公營服務時間動輒上年，即使私營醫療服務亦見緊張。當下疫情爆發，只是進一步暴露了醫療資源不足的嚴重後果。藉此教訓，政府在快將公布的《財政預算案》中，應該推出更有效的政策措施根治問題。

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疫情下醫療系統崩潰

消防處助理處長（救護） 吳孝銘及醫管局員工陣線主席陳國誠周四（17日）接受電台訪問，分別指出在疫情期間，救護車服務及醫管局員工都面對極大的工作壓力。

吳孝銘指救護車服務已啟動應急程序及徵用未受訓完成的人幫忙，但救護員和車輛仍然緊縮，無可避免影響服務。而陳國誠則指香港本來的醫護人手就不足，在疫情大爆發下更嚴重，不少醫護都日以繼夜工作，夜更醫護更要5到6人處理100名病人。而由於病床不足，不少病人得在公立醫院外輪候。

香港醫療資源短缺已經是積累日久的問題。以最重要的人手醫生為例，香港每1,000人口中僅得兩名醫生，人均醫生比例遠落後於其他先進地區如新加坡、日本、德國等。食物及衞生局的《醫療人力推算2020》預期，2030年及2040年分別會短缺1,610名和1,949名醫生，可見問題將長期存在。

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疫情之外須有長治之法

中央政府近日高度關注香港疫情，並已派國家衛健委副主任王賀勝至深圳組織協調內地醫療資源赴港救助的工作，第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組以及移動核酸檢測車周四（17日）已赴港。疫情有燃眉之急，政府應該積極安排並善用內地醫護幫忙。不過疫情終有一天會過去，而香港亦不能總是依賴內地醫護，得有長遠計劃緩解本地醫療資源不足的問題。

政府過去幾年已增加了幾百個本地醫科生學額，由2005至06學年的250名增至最新的530名。而且去年亦已成功通過了《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》放寬了引入外地培訓醫生的條件，算是緩和了問題。不過這些措施仍然不足以解決問題，正如上面所引的資料所指，至2040年香港仍欠近2,000名醫生。

面對疫情的教訓後，我們都不應再輕視醫療短缺對社會的威脅。在下星期將公布下個年度的財政預算，政府應該更大膽地投入資源改善醫療人手供應、公立醫院環境等。假若現在政府的財政結構無法承擔高昂的醫療費用，政府更須考慮是否要進行大改革，將現在的自願醫保改為全民強制。而市民也應明白，欠缺醫療資源最終吃虧的將是自己，應該積極討論如何合理地增加公共財政的能力以應付醫療支出。