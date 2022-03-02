搶購徒添恐慌　鎮定方為自救

第五波新冠疫情持續嚴峻，眼見公立醫院擠滿病人，加上即使染疫也遲遲未得政府物資支援，市民紛紛自救，靠個人、親友和社群力量應對疫情。民間力量固然可以緩減政府和公營醫療系統壓力，但力量必須善用，誤用只會製造缺糧恐慌，散播不實訊息，令人心更加虛怯。



論各種自救方法，最關鍵的是接種新冠疫苗。近日接種疫苗者人數趨升值得可喜，比率即將佔可接種人口九成。不過，兒童和80歲以上長者打針比率仍低，各界仍要大力推動他們接種，萬一染疫也能減低重症和死亡機會。政府和醫護團體要繼續增加接種人手，莫讓他們久等。

民間力量要善用 專業支援不可缺

即使接種疫苗，但因為Omicron傳播力高，染疫非稀奇事。政府的後續跟進普遍也來得晚，確診或快測陽性多天後才送院。要解決染疫到診療期間的需要，市民等不及政府，先行自救，例如交流康復經驗，代購快速測試包，以及為屋邨內染疫和居安抗疫者代購物資。另外，市民也先行購買能緩減病狀的藥物「看門口」，避免染疫後才發覺家裏無藥可用。

禾輋一家超級市場內，多個貨架搶購一空。(羅君豪攝)

要發揮自救成效，還需各界協助，其中一個界別是社區藥劑師。他們可以指導市民挑選藥物和用量，對輕症患者尤其有用。香港醫院藥劑師學會在周二（1日）刊載一系列常用紓緩新冠病毒病輕症的藥物清單，又按兒童及青少年、孕婦、餵哺母乳者分別説明各類藥物的使用風險。該會特別指出有助退燒的撲熱息痛的英文名有兩個，提醒市民勿重複服用。早前香港執業藥劑師協會與病人團體合作推出送藥計劃，在逾百名註冊藥劑師監督下將藥物送到病人。有了社區藥劑師參與，病人可以先自行用藥，只有當病情轉差時才到診所和急症室，減輕公營醫護壓力。

疫下人心更要定 切忌自私盲跟風

民間力量用得好可以團結社會，幫助社會渡過難關，用得不好就加劇社會不安焦慮，最明顯的例子是仍未止息的搶購潮。市民搶購食材和日用品，因為政府對全民檢測期間是否禁足的立場反覆，特首林鄭月娥在周三（2日）的最新說法是香港一定不會禁足或封城，會顧及市民日常家居需要，但會實施限制外出以大幅壓縮人流。政府沒有闡明限制外出的程度有多大，加上市民本已擔心家居隔離不能外出，故四出搶糧求心安。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，若有市民自行發現確診，可先服用一些舒緩症狀的藥物。新購入的新冠口服藥只適合有重症風險認識，（資料圖片）

政府固然要承擔搶糧亂象之責，但市民亦不能推波助瀾，尤其轉發社交媒體不明來歷的訊息。日前市民誤信香港即將禁足導致搶糧，「元兇」之一是一段聲稱立法會就全城禁足七天點票的錄音。市民未必全然相信訊息內容，但因為轉發者是親友所以相信。正因為社交媒體極之容易使人加劇恐慌，人人應對社交媒體內容保持戒心，轉發信息前先查核一下，可能很快已知道該信息是虛假的。

內地部門和本地進口商分別保證和重申本地物資不缺，即使因為中港司機和糧食處理人手因為染疫而缺勤，香港仍可從其他地方補充貨源，市民無必要囤積貨品。囤積的後果隨了導致浪費外，還令諸如日間長時間工作或行動不便人士難於購物，削弱他們生活質素。搶糧絕對不是自救，直白一點說是自私行為。同樣道理，明知染疫或有新冠病徵仍然外出，同樣屬於自私行為。疫症之下，我們要自救利他，而非自亂自私。