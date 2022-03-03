反戰要從根本做起

撰文：倪文迪
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俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國國務卿布林肯周一（2月28日）與哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克及土庫曼五個中亞國家外長舉行「C5+1」線上會面。按美國國務院的公告，布林肯在會議上強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並向五國外長強調美國支持它們的主權、獨立及領土完整。

周三（3月2日）俄媒《獨立報》引述消息指，布林肯在會中提出在中亞重設軍事基地或中轉基地的意願，五國外長則對此感到困惑，並指在烏克蘭問題上保持中立。

中亞設軍事基地恐再爆危機

然而，俄羅斯在入侵烏克蘭時已表明，要求前蘇聯國家保持軍事中立，不希望美國將它們拉入軍事同盟或部署軍事力量。C5（哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼）都是蘇聯解體後獨立的國家，其中哈薩克更與俄羅斯有很長的國界線鄰接。

C5國家本身亦不願意捲入地緣矛盾當中。美國在2001年曾以反恐為名，在烏茲別克與吉爾吉斯設立軍事基地，但兩個基地分別在2005及2014年關閉，顯然兩國都不太認同美國駐軍令中亞更為安全。聯合國大會近日表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭，C5中烏茲別克及土庫曼沒有投票，其餘三國皆投棄權票，可見中亞也深知保持軍事中立是維持地區和平的重要條件。

如果美國真的有意在中亞再建軍事基地，那將再埋下引爆戰爭的地雷。這不單不會維持中亞的安全，更可能造成另一次「烏克蘭戰爭」或是另一次「格魯吉亞戰爭」。俄羅斯對烏克蘭的入侵應該被譴責，但也教訓了我們不應輕視地緣衝突可能造成的後果。烏克蘭的戰事尚未結果，國際社會更不能「瘡疤未好就忘了痛」，而應該積極避免加劇地緣衝突，為和平創造有利條件。如果挑釁生事，在地緣局勢火上加油，某程度上也是戰爭的始作俑者，同樣應該被譴責。

美軍駐兵中亞將威脅地區安全。（Getty Images）

從源頭避免戰爭

美國擬於中亞建軍事基地只是俄媒的片面之詞，並沒有確切證據，各國外交文告中也沒有提到設立軍事基地之事宜。不過不管美國是否真的打算在中亞建立軍事基地，美國在全世界擁有最多軍事基地是不爭的事實。

美國過去宣揚美國是幫助世界維持和平才需要這些軍事基地，但這其實是冷戰時代圍堵蘇共的舊方法。圍堵應該隨着冷戰一起結束。21世紀人類面臨戰爭、氣候等危機，講求的是以國際合作、自由貿易、全球一體化等方法攜手解決問題。烏克蘭戰爭的例子便說明，美國的軍事存在反倒是一種地緣危機。美國一些人渲染的中共武統台灣危機，以及台灣追求「台獨」之路，也絕非維持和平的方法。

我們希望烏克蘭戰火早日平息，不要再有更多人賠上性命。國際社會從這事中也應該更清楚明白，等地緣壓力即將爆發時才出手叫停戰爭，往往已經為時已晚。而其他國家更不應煽風點火，將局勢推向臨界點。維持和平的最好方法既不是不斷提高軍事威脅，也不是整天渲染戰爭危機，而是通過互相交流和尊重，以達致互信。

烏克蘭危機｜在群情激昂之時保持理性冷靜和統台灣的基本方針不會因烏克蘭戰事而變災難能否避免？｜于品海
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