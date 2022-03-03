俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國國務卿布林肯周一（2月28日）與哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克及土庫曼五個中亞國家外長舉行「C5+1」線上會面。按美國國務院的公告，布林肯在會議上強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並向五國外長強調美國支持它們的主權、獨立及領土完整。



周三（3月2日）俄媒《獨立報》引述消息指，布林肯在會中提出在中亞重設軍事基地或中轉基地的意願，五國外長則對此感到困惑，並指在烏克蘭問題上保持中立。

中亞設軍事基地恐再爆危機

然而，俄羅斯在入侵烏克蘭時已表明，要求前蘇聯國家保持軍事中立，不希望美國將它們拉入軍事同盟或部署軍事力量。C5（哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼）都是蘇聯解體後獨立的國家，其中哈薩克更與俄羅斯有很長的國界線鄰接。

C5國家本身亦不願意捲入地緣矛盾當中。美國在2001年曾以反恐為名，在烏茲別克與吉爾吉斯設立軍事基地，但兩個基地分別在2005及2014年關閉，顯然兩國都不太認同美國駐軍令中亞更為安全。聯合國大會近日表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭，C5中烏茲別克及土庫曼沒有投票，其餘三國皆投棄權票，可見中亞也深知保持軍事中立是維持地區和平的重要條件。

如果美國真的有意在中亞再建軍事基地，那將再埋下引爆戰爭的地雷。這不單不會維持中亞的安全，更可能造成另一次「烏克蘭戰爭」或是另一次「格魯吉亞戰爭」。俄羅斯對烏克蘭的入侵應該被譴責，但也教訓了我們不應輕視地緣衝突可能造成的後果。烏克蘭的戰事尚未結果，國際社會更不能「瘡疤未好就忘了痛」，而應該積極避免加劇地緣衝突，為和平創造有利條件。如果挑釁生事，在地緣局勢火上加油，某程度上也是戰爭的始作俑者，同樣應該被譴責。

美軍駐兵中亞將威脅地區安全。（Getty Images）

從源頭避免戰爭

美國擬於中亞建軍事基地只是俄媒的片面之詞，並沒有確切證據，各國外交文告中也沒有提到設立軍事基地之事宜。不過不管美國是否真的打算在中亞建立軍事基地，美國在全世界擁有最多軍事基地是不爭的事實。

美國過去宣揚美國是幫助世界維持和平才需要這些軍事基地，但這其實是冷戰時代圍堵蘇共的舊方法。圍堵應該隨着冷戰一起結束。21世紀人類面臨戰爭、氣候等危機，講求的是以國際合作、自由貿易、全球一體化等方法攜手解決問題。烏克蘭戰爭的例子便說明，美國的軍事存在反倒是一種地緣危機。美國一些人渲染的中共武統台灣危機，以及台灣追求「台獨」之路，也絕非維持和平的方法。

我們希望烏克蘭戰火早日平息，不要再有更多人賠上性命。國際社會從這事中也應該更清楚明白，等地緣壓力即將爆發時才出手叫停戰爭，往往已經為時已晚。而其他國家更不應煽風點火，將局勢推向臨界點。維持和平的最好方法既不是不斷提高軍事威脅，也不是整天渲染戰爭危機，而是通過互相交流和尊重，以達致互信。