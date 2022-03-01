和統台灣的基本方針不會因烏克蘭戰事而變

俄羅斯於上星期入侵烏克蘭，有引發歐洲大戰的危機。歐美除了對俄羅斯作出史無前例的經濟制裁，包括排斥其於SWIFT，以及向烏克蘭提供軍備之外，未有直接軍事介入。



近日烏克蘭問題在兩岸三地引起了不少討論。一些人看到西方對烏克蘭只能以物資和口頭聲援，就連烏克蘭總統澤連斯基也批評西方置烏克蘭於孤軍作戰，認為假如中國武統台灣，西方各國終究只會如這次對烏克蘭戰爭一樣，不會軍事介入，這相當於對武統台灣開出綠燈。

烏克蘭與台灣不盡相同

但台灣與烏克蘭的歷史脈絡、政治格局有很大差異，將烏克蘭直接類比台灣不盡合適。首先，烏克蘭問題還在發展中，歐美最終會否出手引發世界大戰仍有變數。例如烏克蘭已申請加入歐盟，假如歐盟緊急讓烏克蘭加入歐盟，那將意味俄羅斯與歐盟成員國作戰，有機會引發廣域歐洲大戰。

其次是，認為美、日等國家會像對烏克蘭一樣對待台灣，畢竟只是一廂情願的想法。例如，近日英媒台媒報道指美國將派總統拜登特使團訪問台灣，由美國參謀長聯席會議前主席馬倫（Michael Mullen）率領，成員則包括前任國防與國安官員，便可以認為美國正對台灣安全作出加強保證。故此，認為烏克蘭問題是為武統開了「綠燈」，實有點武斷。

台灣總統府針對美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，表達竭誠歡迎，並向拜登及美國政府對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。（台灣總統府提供）

武統不合乎兩岸利益

無疑，烏克蘭戰事為台灣上了一堂課，令其明白胡亂挑戰中國底線的確可能負上嚴重後果，也不能指望美國及西方國家屆時一定會出兵相救。但這卻不應該視為對中國政府武統的一課，中共對台的政策有其詳細的考慮，不會輕易因為烏克蘭戰事而改變。

武統始終不合乎兩岸的利益。對於台灣而言，為了虛幻的「台獨」想像而引來兵災，絕對不合乎整體台灣人的利益。而對大陸而言，即使武統成功，對內會令到中國同胞骨肉相殘，這將是民族的不幸，也大大阻礙了專心發展經濟、改善人民生活的基本國策。而且以武力統一台灣也可能增加台灣對內地的仇視，對兩岸都沒有好處。中國政府在2000年《一個中國的原則與台灣問題》便指出，「採用和平的方式，有利於兩岸社會的共同發展，有利於兩岸同胞感情的融合和團結，是最好的方式」。

即使近年台灣民進黨政府愈來愈敵視內地，中央政府仍然視「和平統一」為台灣問題的理想解決方案。國家主席習近平在去年紀念辛亥革命110周年大會的講話時就提到，要以和平方式實現祖國統一，並且堅持「和平統一、一國兩制」為解決兩岸問題的基本方針。去年11月舉行六中全會之時又將此正式寫入黨的第二個歷史決議，可見這是中央深思熟慮而得的結果。

烏克蘭戰事並不會為兩岸和平統一的原則帶來改變。因此，我們也應該理性看待台灣問題，堅持為和平統一努力。月前美軍印太司令聲稱中共最快可能在六年內攻打台灣後，中國外交部便指斥這是渲染中國軍事威脅。或許這也是對當下輿論的一個提醒。