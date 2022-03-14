本港新冠病毒新增個案數字居高不下，第五波疫情累計逾70萬宗陽性檢測個案，4千名患者不治。本港疫情更蔓延至內地， 深圳市因為近日病例持續上升，社區擴散風險增加，因此周一（14日）起全市實行封閉式管理，市民足不出戶，公共交通停運，開展三輪全民核酸檢測，以截斷傳播鏈。



面對香港防疫、抗疫的不足，前港區政協劉夢熊近日在網上指出，目前香港已實施《港區國安法》及修訂後的選舉制度，既產生了新的選舉委員會及立法會，支聯會、教協、職工盟、蘋果日報、立場新聞等亦已相繼解散或停運，但特區政府仍然未能做好防疫、抗疫工作，是對愛國者治港「大大的抹黑」，是特首林鄭月娥的政治滑鐵盧。

毋庸置疑，劉夢熊的言論跟部份香港人所想的如出一轍。尤其是政治立場偏「黃」的市民會諷刺地反問，香港有了國安法為什麼不是形勢大好，香港不是沒有了「反對派」後撥亂反正嗎，何以基本管治做不好，商戶無法開店，打工仔手停口停，香港人未能安居樂業？

香港善治的必要條件與充份條件

答案其實顯而易見：政治上落實愛國者治港是香港善治的必要條件，但不是充份條件。愛國者治港本來是理所當然的，香港作為中國的特別行政區，不可能由不愛國者來管治。然而，但正如我們在選舉修例時指出，愛國者不是所有人都有能力治港。 前港澳辦主任王光亞提及特首四個條件，除了愛國愛港及中央信任之外，亦包括了有管治能力及港人擁戴。

香港要實現善治，治港者必須要有管治能力。就此，政府官員固然有所不足，須要更多的進步及鞭策，但新的選委會及立法會作為廣義治港者，其能力也不能簡單否定。始終不少人上任時間有限，經驗有待累積。或甚至我們應該說，制度修訂後的愛國者治港還要經歷考驗，大家應該積極面對，耐心觀察。

尤其是新冠疫情反映的治理及社會問題不少，由安老服務不足、公營醫療體系局限、行政決策問題以至動員能力等，治港者必須認清問題、解決問題。也因為此，我們所有香港人也不應抱觀旁觀者的心態，去看待愛國者治港的得失。愛國者治港的表現如何，既與所有人的生活切實相關，其實也就是港人治港的關鍵。我們沒有資格、更沒有本錢任由治港失敗，各界必須同心協力，一齊做好港人治港，讓香港再次令香港人自豪，也令國家自豪。