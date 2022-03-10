一國兩制不變　管治理念要變

國務院港澳辦主任夏寶龍本星期三（3月9日）在北京會見港區全國政協委員。與會者指夏寶龍席間表示香港雖然「既有人禍，也有天災」，但始終有祖國堅強後盾支持下去，而中央對於落實「一國兩制」的決心也是繼續堅定不移。與此同時，他又強調「愛國者治港」的「愛國者」要做到「五有」，亦即有格局、有情懷、有擔當、有本領和有作為。



另一方面，夏寶龍據稱在今次講話中還提到，落實中央「全面管治權」並不是要代替特區政府的管理，香港還是應該實行「高度自治」。至於「五十年不變」則屬於一個哲學概念而非絕對數字，況且「一國兩制」至今大致運作成功，未來若能行穩致遠並按照正確方向走下去的話，那就跟過去鄧小平所言一樣「沒有變的必要」。

港澳辦主任夏寶龍主持召開支援香港抗疫工作第三次協調會。

港官需要讀懂中央

香港近年管治失當，雖有夏寶龍說的「亂港份子」及個別市民不積極配合港府施政之故，然而最大責任自然仍是出於管治團隊身上。中央在香港奉行「一國兩制」、「高度自治」，沒有直接插手特區政府的管治，然而港府中人似乎往往無法讀懂內地高官表達。若然以為中央落實「全面管治權」就是香港不用做太多事，那更是大錯誤。

從近期的不少例子可以看到，港官對中央管治理念往往是停留於只得形似的階段。有時這邊廂才說完「共同富裕」，那邊廂就拒絕稅制改革、排斥二次分配；有時則表面上是對「房住不炒」表示同意，接着仍然堅持「置業階梯」。香港人或許知道內地政治文件術語包裝既有的政策和措施，對背後的含意卻欠缺透徹理解。

本屆政府的房屋政策是以置業為主導，清楚說明了置業階梯。（資料圖片）

又如夏寶龍早前主持支援香港抗疫工作協調會議時，曾要求負責官員「勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言」，與「五有」中的有擔當及有作為正好相合。再看特區政府近月具體抗疫成績，一眾官員是否真正做到「五有」似乎早已不言而喻。

治理不能空喊口號

回歸以來，本港憑着昔日累積的優勢，沒有遇上多少重大危機挑戰，導致許多港人能靠空喊口號能蒙混過關。直到近年相繼出現佔領運動、反修例事件、新冠病毒等夏寶龍說的「人禍」與「天災」，大家才終於愈發醒覺有效治理不能夠僅有各種口號，而是需要在提出口號以後開展實際行動、達致具體成績來落現箇中願景。

今次中央再次確認「五十年不變」，其實我們亦早已指出2047年是偽命題，「一國兩制」的治港最高原則沒有需要改變。可是有些東西恐怕終究還是不得不「變」，正如行政長官林鄭月娥在抗疫記者會說的，「待疫情過後，有很多事值得我們重新檢視」。而這些事除了她指出的長者護養不足以外，治港者的心態與其管治理念顯然同樣需要作檢視和改變。以現時表現來說，只怕未做到「愛國者」的「五有」。