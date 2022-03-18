香港是一個進步的社會——在一些人心目中。例如我們強調要對殘疾人士關愛共融，反對歧視不同性傾向人士，也會為受欺壓的基層勞工仗義執言。但在另一些議題上，香港又是不是這樣進步，這樣文明？



兩年前新冠疫症爆發初期，有食肆明言不招待說普通話的客人。他們說的理由是擔心在內地爆發的新冠疫症傳入，但不論在科學或是統計學上這是站不住腳的。後來一些南亞裔市民確診新冠病毒病，於是又有人主張要對南亞裔加以防範，甚至拒絕由南亞裔送外賣。對其他華裔確診者，沒有人會有類似的主張，但對南亞裔卻是這樣一竹篙打一船人。

在中央政府的指示下，多名內地醫護人員近日來港協助抗疫工作。一些市民非常關注內地醫護會否出錯，及出了錯怎麼辦的問題。對外來援兵的機制及程序，關注是可以理解甚至是必要的，但將焦點單單放在問題這部份，反映的就是一種意識。試問如果來港援兵是英國或是美國的醫護，又是否會有那麼多人將焦點只放在醫療出錯的問題？相信是不會的。

是關注問題抑或是只關注問題

一些人如此著緊內地醫護的失誤問題，說到底其實是對內地水平的不信任。先不說內地醫療水平並不低，多個省市的防疫抗疫工作都做得很好，這次援港安排乃由中央政府親自下令，中央政府高規格重視，抵港隊伍必然都是一流水平。關注失誤的處理機制並非問題，但若只關注失誤問題，那便是個問題。若這不只是個別人士的焦點偏側，更是社會上普遍的現象，那就更加是一個需要反思的社會問題。

歧視可惡，可惡在於它往往是潛藏的，沒有人願意承認，但卻又是那麼的普遍。有時候它就像水之於魚、空氣之於人那樣，普遍得我們難以為意。在美國，黑人到了廿一世紀的今天仍然受到不少歧視和不公對待。歐洲向來被喻為文明水平較高的社會，但穆斯林群體還是因為宗教和文化的不同而受到歧視。來自敘利亞的難民被赤裸裸地拒諸門外，能夠居留的穆斯林始終不受歡迎，跟今天烏克蘭難民所得的待遇截然不同，這又是什麼原因？

文明社會不易為，這不是香港獨有的挑戰。由以前對新移民的歧視，對內地遊客的不禮貌行為，到現在對內地醫療水平的不信任，箇中是否有根本性的共通之處？但我們既然自詡進步、文明，是有核心價值、高舉科學精神的社會，便更應該平心靜氣反思現象，自我批判並找出大家都不願意承認的問題所在。