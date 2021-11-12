任何種類的歧視都不應該放任

早前平等機會委員會主席朱敏健表示，該會已向政府建議修訂《種族歧視條例》，在其中加入「族內歧視」行為屬於犯法的規定，並且強調有關立法建議設有清晰界定標準。近日該會又公布了「平等機會意識公眾意見調查2021」調查結果，發現過去一年曾經歷歧視或騷擾的人士裏逾半遭受年齡歧視，另外也有一半左右受訪的15歲以上公眾人士認為香港普遍存在着身份、種族及年齡歧視。



與此同時，平機會調查也顯示認為本港普遍存在性傾向及殘疾歧視的人數較多，但兩者佔比仍高達45%以上；至於性別和家庭崗位歧視在公眾眼中的普遍程度則更低，數字分別僅有32.5%及26.9%。不過，事實上除了前述平機會調查列出年齡、身份、種族、性別、性傾向、殘疾與家庭崗位一類傳統歧視種類之外，今天香港社會顯然還有着其他種類的歧視，然而該會以至政府好像都未打算認真處理。

政見職業歧視亦趨流行

隨着近年香港社會撕裂嚴重，本地也出現了不同的新種類歧視，最明顯的例子要數政見歧視。有些人只要聽到與自己政見不盡同的聲音，便把對方加上「黃」、「藍」陣營標籤，支持中央會被說成「共匪」，不滿港府則被打為「黑暴」，儼如大家僅容得下兩個極端。儘管不少立法會議員與公眾人士早於2019年中已向平機會反映應該處理政見歧視問題，但朱敏健日前依然表示該會尚未進行有系統的研究工作，故此距離提出實質建議甚遠。

同樣在近年開始流行的尚有職業歧視，紀律部隊人員遭批評為「黑警」自不待言，藝人、醫護、記者等行業也接連被歧視者廣泛掛上「偽人」、「黑心醫護」、「黑記」一類中傷字眼，而這些稱呼背後或多或少亦跟上面的政見歧視有關。儘管如此，平機會最近仍只表示未來在資源許可下會研究職業歧視問題，但在此之前香港明明便一直有「IT狗」、「文妓」、「空中阿四」等針對特定職業的侮辱之辭，繼續擱置相關問題絕不理想。

政策制度歧視同須處理

況且比起獲公眾一定注意的社會歧視現象，當局接納認可的制度性歧視影響無疑更為深遠。像上星期五（11月5日）終於告一段落的「丁屋」司法覆核案件，各級法院由始至終認同「丁屋」政策內容帶有歧視性質，甚至連平機會本身過去也曾經批評這個問題。無奈在有其他政府、社會因素考慮之下，包括政府與平機會在內各方至今對此抱持拖延態度，未肯正視現行政策存在歧視成份此一現實。

反歧視的抗爭不能夠選擇性執行，尤其當某種類歧視已有明確存在的證據時，當局與社會都不當對它視若無睹才對。歸根究柢，任何人因政見、職業差異對別人作出的歧視，本質上跟因種族、性別差異作出的歧視一樣卑劣，而對於真正信奉平等的人或組織來說，它們應該同樣屬於要打擊的對象。