禍從口出抑或口直心快

這時候談「禍從口出」，不少人自然會認為說的是第94屆奧斯卡頒獎禮的掌摑一幕。頒獎嘉賓基斯洛克在台上表示，期待珍達碧姬拍攝《G.I. Jane》續集，言下之意也就是取笑有脫髮問題的珍達碧姬，適合飾演要以陸軍裝髮型上陣的女兵。珍達娉琦的丈夫韋史密夫隨即走到台上，在眾目睽睽之下、電視直播之際摑了基斯洛克一記耳光，回到台下後更怒斥基斯洛克別再提他太太的名字。



奧斯卡頒獎禮向來不乏設計場面，基斯洛克和韋史密夫的這一幕自然也有人如此猜測，但韋史密夫的髒話也令不少直播電視台措手不及，似乎未必是預先設計的場面。但不論如何，脫髮是一個健康問題，醫學界認為有可能是遺傳而來。美國傳媒亦報道，當地不少有色人種女性也面對禿頭問題，故此雖然韋史密夫動粗是不恰當，但基斯洛克對珍達碧姬的取笑也引起了不少人的聲討。

再者，奧斯卡頒獎禮的嘉賓發言往往經由大會確認，外界因而猜測大會是否也認同這種言論，以別人的脫髮問題來開玩笑。像這種場合，台上嘉賓的發言肯定是經過深思熟慮，與其說是一時口誤，倒不如說反映了一些人的想法或意識。

拜登曾言「不能讓普京繼續掌權」

不過談「禍從口出」，另一個例子在國際政治上同樣引起嚴肅的關注。美國總統拜登周六（25日）訪問波蘭期間，不但批評入侵烏克蘭的俄羅斯總統普京是「劊子手」，更不按講稿地稱「不能讓普京繼續掌權」。須知道公開聲稱一個國家的領導人不應繼續掌權，往往被視為有尋求政權更迭的意思，在國際政治上並不能當成說說而已。歐美政府要求俄羅斯撤兵甚至承擔侵略的責任，是一回事，但若然尋求更迭俄羅斯政權，那就是另一回事，直接影響到雙方對局勢的研判，隨時影響尋求共識、早日言和的可能。

是故，白宮迅速澄清，指拜登並非尋求俄羅斯政權更迭，美國國務卿布林肯亦說，美國並無尋求更替俄羅斯政權的戰略。法國總統馬克龍也呼籲，各方應對俄烏衝突時要克制言行。

拜登雖然不是第一次失言，例如在兩個月前便曾經表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵若然是小規模，那引起的反應便會較小，便解讀為對俄羅斯的入侵行為開綠燈。其後拜登也要澄清，俄軍只要越過烏克蘭邊境，那就構成入侵。不過到底拜登只是一再失言，還是反映其心底的盤算，那實在耐人尋味。或許跟基斯洛克的取笑言論一樣，失言背後反映了拜登的想法。

所以在不少時候，禍從口出其實是一種口直心快，歸根結柢是當事人的想法問題。若要避免麻煩，與其說要勒住舌頭，更根本的做法或許是疏理好對事情的看法，想清楚應有的原則和價值觀。日前香港一名建制派專欄作家不點名狠批特首在交代疫情時，笑得燦爛說「現在取得了階段性成果」，聞說得到了很多人的認同。她的批評如果成立，問題到底是一時表達得不好，抑或反映了當事人的真實想法？