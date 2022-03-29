中外改革稅制　香港豈可落後

美國總統拜登周一（28日）提出將在2023財政年度徵收富人稅，以減少目前已達15.4萬億美元的財政赤字，同時堵塞當地高收入人士避稅的漏洞。有關方案將從幾方面着手，其中包括大幅度提升美國企業利得稅將，由目前21%增加至28%，「億萬富翁最低所得稅」（Billionaire Minimum Income Tax）則要求全美收入最高的1%家庭的有效稅負不低於20%。



無獨有偶，中國國務院亦在同日發布了《關於設立3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除的通知》，由2022年1月1日起納稅人照護3歲以下嬰幼兒子女開支均可以在計算繳納個人所得稅前，獲得每月1000元人民幣的標準定額扣減。有關方案將減輕年輕夫婦在撫育子女上的開支負擔，並預期措施將有助鼓勵生育。

美國：圖為2022年3月24日，美國白宮的外觀。（AP）

資源再分配已成大勢所趨

經歷兩年多的新冠疫情後，全球各國都有意識地逐步推動稅務改革和資源再分配，務求重新建立一個更公平的稅務環境。美國政府在這個時候提出徵收富人稅，而且特別把流動資產價值都納入徵稅範圍，包括未出售的股票等，自然是因為過去兩年美國股市受惠於聯邦政府救市方案而水漲船高，不少富豪在疫情期間身家都翻了幾倍以上。道瓊斯工業平均指數在2020年3月低位19,713點就升至目前約35,000水平，增幅接近一倍。但由於許多富人一直未有出售其資產，他們在股市所累積的財富便不受目前的資產增值稅所涵蓋，變相導致了這些財富可以不斷累積而毋須繳納稅項。

白宮為此提出徵收富人稅，預計方案將為聯邦政府得到額外3600億美元。有關開支除了會支持美國的國防開支預算外，同時亦將在可承擔房屋及製造業投資等投放額外7%的預算，藉此減低社會貧富懸殊情況。

美股過去兩年美國股市受惠於聯邦政府救市方案而水漲船高，不少富豪在疫情期間身家都翻了幾倍以上。道瓊斯工業平均指數在2020年3月低位19,713點就升至目前34,955點，增幅接近一倍。（美聯社）

以稅務推動社會進步

中國政府亦在這段時間調整稅率結構，以行動為準父母減免開支，把社會資源取之於社會、用之於家庭。近年內地撫養子女的本愈趨增加，不少父母可以通過今次稅務政策變動減省部份開支，從而為子女提升教育以至各個範疇上的質素。尤其目前內地社會正面臨老齡化、少子化等挑戰，通過這些針對性的稅務減免，有助於做好第二次經濟資源分配，讓資源用得其所，並且促進社會進步和改善。

相比之下，特區政府早前發表的新一份《財政預算案》，儘管引入了住宅差餉累進計算制度和限制自住物業獲得寬減，以及設立10萬元住宅租金開支扣稅項目，但除此之外仍然有更多的稅務安排未見與時並進，包括將累進制同時引入利得稅，或者設立物業空置稅或資產增值稅。

相比之下，特區政府早前發表的新一份《財政預算案》，儘管引入了住宅差餉累進計算制度和限制自住物業獲得寬減，以及設立10萬元住宅租金開支扣稅項目，但除此之外仍然有更多的稅務安排未見與時並進，包括將累進制同時引入利得稅，或者設立物業空置稅或資產增值稅。（余俊亮攝）

當世界以至中國都正在改革稅務結構以達致更公平社會，香港也不能不全面檢討目前的第二次分配機制。特首選舉快將舉行，我們尤其期望新一屆政府將令稅制變得更平等和公平。