俄羅斯的能源供應王牌

俄羅斯入侵烏克蘭所產生的影響波及全球能源供需，近來俄羅斯與西方更展開能源角力。在西方推出史無前例的經濟制裁後，俄羅斯以手上握有的能源供應王牌為槓桿，反擊西方的經濟制裁。另一方面，西方為了平衡制裁帶來的能源高企問題以及加強封鎖俄羅斯，也試圖在能源問題與俄羅斯抗衡。圍繞能源展開的大型角力，將會為世界規則帶來深遠的影響。



俄羅斯為反擊西方制裁，早前示意將要求「不友好國家」以俄羅斯盧布結算石油及天然氣等能源交易。總統普京亦已簽署法令，從4月1日開始「不友好國家」如要購買俄羅斯天然氣，必須在俄羅斯銀行開戶，這些國家可以支付外匯，並由俄羅斯銀行將其兌換成為盧布。此舉引雖然起了歐洲各國的口頭抗議，並揚言不會屈服，但是市場卻「用腳投票」，盧布幣值大幅走高。

盧布在2月24日戰爭發動時為1美元兌81.31盧布，在西方推出制裁後，盧布最低曾一度下跌至1美元兌148.87，美元兌盧布一度升值達81.9%。不過，在俄羅斯挾能源反擊之後，盧布展開了V型反彈，至3月31日為止1美元兌85.16，比起戰爭發生前只差4.7%，幾乎收復所有匯率上的失地。

俄羅斯總統普京宣布，4月1日起非友好國家公司應當先在俄羅斯銀行開設盧布賬號，再經由此賬號支付所購買的俄羅斯天然氣。

西方的限制難以完全圍堵俄羅斯

西方也盡力地限制俄羅斯在能源上的叫價能力，希望更進一步圍堵俄羅斯。西方首先要應對的是油價高企的問題，因為這將大大拉高西方的通脹，西方可能未對俄羅斯做成有效傷害之前，已經自己先要面對滯脹風險。近來美國在很多方面努力試圖平抑油價，包括試圖說服沙特及阿聯酋增產、嘗試與委內瑞拉及伊朗等已被美國制裁的國家和解以增加產量，甚至最近決定了為期半年連續每日釋放戰略石油儲備100萬桶等。

這些努力在平抑油價上有一定的作用，布蘭特期油從高位139美元已下降至103美元。但這卻離圍堵俄羅斯尚有很遠的距離。能源是俄羅斯能對抗西方的底氣所在。以2020年為基準，全球每日平均產油8,839萬桶，而單俄羅斯便占了1,090萬桶，為全球產能的12.3%。而天然氣方面，2020年全球共產天然氣約38,500億立方米，當中俄羅斯便生產了6,934億立方米，佔整體的18%。歐洲依賴天然氣已久，一時之間轉型有困難，而且地理位置也令歐洲很難完全排除使用俄羅斯的天然氣。

即使退一步去講，西方國家縱能完全擺脫俄羅斯能源，但以俄羅斯產能在全球的比例，這個空缺無法補上。西方國家從其他供應上得到能源，其他國家就自然會購買俄羅斯更便宜的能源產品。例如印度作為發展中的能源入口大國，就一直堅持將會購買俄羅斯能源。更有甚至，沙特和阿聯酋都已公開拒絕美國將俄國踢出OPEC+的建議，也著實反映了俄羅斯在能源市場的影響力仍然很大。

掌握關鍵力量的重要性

俄羅斯的底氣帶來一個重要的啟示。能源重要因為世界上並非大部分國家都能生產足夠的能源，在此情況下便必須向外輸入。同樣的道理也適用在其他的問題上，例如其他重要的天然資源、關鍵的技術或製造工藝、產業鏈的重要位置等。只要是供應有限，而且在全球有固定需求的東西，就可以成為經濟實力的一部分，能有效提升在市場上的優勢。

對於香港而言，我們也可以從中想一下，面對全球政治與經濟風險日益上升的情況，香港的經濟實力有足夠的底氣嗎？香港並沒有重要的天然資源，但在創新科技，以及產業鏈上，如果我們能有更大的掌握，未來將有助於香港對抗外部壓力。