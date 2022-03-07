俄羅斯入侵烏克蘭｜經濟圍堵對世界不利

西方針對俄羅斯入侵烏克蘭展開了史無前例的經濟制裁，瑞士也宣布放棄「永久中立」加入制裁，凍結了俄羅斯總統普京及其他主要官員在瑞士的資產，舉措非常具有標誌性。



除了瑞士打破了數百年的中立承諾外，在市場經濟中視為政治中立、「唯利是圖」的跨國企業不少也加入了這次制裁。部分受到歐美的制裁禁令影響而不得不這麼做，例如大部分金融機構都已表示會遵守制裁令。但也有些企業自行選擇參與，例如蘋果、宜家家居、通用汽車已宣布在當地停售產品，社交媒體如Facebook和Twitter則禁止俄羅斯官方媒體登廣告及限制流量，Netflix及TikTok宣布暫停俄羅斯服務。這場風波見證了地緣政治的影響衝擊環球市場，對全球經濟也可能影響深遠。

信譽正面臨瓦解

瑞士16世紀開始淡出歐洲戰爭，到1815年維也納會議時歐洲列強更承認其中立國的地位。瑞士宣布中立雖然已有數世紀的歷史，但在現實政治壓力下中立並不簡單。在二戰時，德國就以軍力向瑞士施壓，強迫它容許德軍通過其領土。在冷戰期間，瑞士也站在西方陣營與蘇聯之間。近年中美角力加劇，瑞士雖然未有跟隨歐美就香港、新疆等問題上對中國所施加的制裁，但也受到很大的政治壓力。

有些人或許認為，俄羅斯這次出兵烏克蘭是明顯的侵略行為，瑞士跟進制裁是正義之舉，放棄中立可以理解。然而，如果出兵是應該被制裁的行為，那麼以美國為首的北約組織也曾引發戰爭，歐美過往入侵伊拉克和阿富汗、轟炸南斯拉夫、利比亞和敘利亞，瑞士也沒有因而針對歐美政府。所以，瑞士今次放棄中立無疑帶有政治價值的判斷，而這對瑞士的中立承諾可以有重大打擊。

瑞士之所以可以吸引世界各國資金設戶成為金融中心，最大原因是世界相信瑞士的中立性可以確保資產安全。瑞士對俄羅斯的制裁令一些人心寒，尤其是那些來自於政治價值不與歐美看齊的國家，擔心「他朝君體也相同」。事實上，資產也用腳投票，自2月28日瑞士宣布加入制裁後，瑞士法郎兌美元單日錄得近1%的跌幅，而瑞士銀行在紐交所的股價亦由前一日的18.85美元一直跌至上周五（3月4日）的15.39，跌幅達15%。

瑞士銀行得益於瑞士中立地位。瑞士宣布放棄中立對其可能有長遠打擊。

去全球化正在醞釀

相較起瑞士的問題，以營利為主要目的私人企業可能更易政治中立一些。但國際政治矛盾已嚴重影響這些企業的經營，例如盧布快速貶值便威脅到蘋果的利潤。上年底土耳其里拉大貶值一度超過50%，但蘋果產品在土耳其的售價未能跟上里拉下跌速度，如果使用美元兌換里拉即日購買蘋果產品，可以賺取極大差價，引起搶購潮，蘋果在去年11月就暫停了在土耳其的銷售。這次盧布快速貶值，蘋果加入制裁俄羅斯其實也是自我保護下的「順水人情」。

而大部分企業更擔心制裁可能繼續升級，今日尚未在制裁行列的東西可能明天便被禁止。企業在俄羅斯的經營面臨極大的不確定性，再加上群眾「政治正確」的壓力下，政治表態可以免得企業受到輿論壓力甚至被杯葛。當企業發現在俄繼續經營的潛在風險遠大於利益時，自然會參與制裁。而沒有參與制裁的品牌如麥當勞、肯德基、或可口可樂等，主要是出售代理權予當地企業，參與制裁可能要擔心違約風險。

瑞士與企業各自代表了不同的困境，但卻也導致相似的後果——國際商業來往的穩定性受到前所未有的打擊。要知道，商業交易的最基本的條件是信任，如果無法信任一個地區會保護投資、信守合約，那全國化的跨國商業活動根本無從談起。當國與國之間的不和及矛盾升級，連市場間普通信任的一些規則也被政治問題所波及，最終可能引致全球化前所未有地倒退。

建立信用要很長的時間，但破壞可能只需要一個簡單的動作。長遠而言，互相猜忌將引致資金互相避險，產業鏈被迫重置，去全球化將導致經濟生產效率將下降，亦即意味每一個人都要付出更多的勞動力換取相同的生活品質，又或者生活品質下降，最終「埋單」的是所有人。