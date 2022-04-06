歷任特首房策失焦 解決問題要快狠準
行政長官林鄭月娥日前宣布不會競逐連任，輿論開始討論她任期末段提出的政府架構重組、《基本法》第23條立法等事項會否無疾而終。特別是今屆政府曾形容土地及房屋問題為「重中之重」，並且先後就此提出港人首次置業計劃、過渡性房屋、「北部都會區」與「明日大嶼」願景等新猷，它們將會延續抑或中斷引人關注。
過去歷任特首對本港房屋的發展策略有過幾番波折，董建華提出的「八萬五」大計受金融風暴衝擊被迫停止，在交接前更決定要停建居屋、取消賣地。後來隨着房屋短缺逐漸浮現，曾蔭權、梁振英任內都有嘗試某些「追落後」措施，然而始終難阻問題一直惡化。去到林鄭月娥時期，表面繼承前朝政策，實則強調「置業主導」，公營房屋建設進度同樣難言令人滿意。
去蕪存菁方為真正傳承
任何領域的政策都沒需要僵化地蕭規曹隨，對於前任者某些存在缺陷的方案，或者當下社會局勢確實不再容許事情進行下去，繼任人是可以甚至有責任作出相應修正。好比日前特區政府聲稱面對疫情最新發展需要調校防控策略，只要這些決定具備適當理由，那麼值得我們支持。
這條道理在增加房屋供應上也是一樣。譬如梁振英到卸任後仍堅持發展郊野公園邊陲，又批評林鄭月娥叫停了他委託房屋協會進行的研究，然而該方案實際成效及符合公義與否本就成疑，在2018年的「土地大辯論」裏也沒獲得市民支持。再加上同區毗鄰根本還餘下大量棕地尚待開發，暫緩擱置這個選項似乎有一定合理性。
即將離任的林鄭月娥過去五年間所提政策措施，未來恐怕亦得面臨相同考驗。坊間現時憂慮來屆政府無法接棒做好「北部都會區」及「明日大嶼」願景，但其實更值得留意的是下任特首能否真正做到「去蕪存菁」。既要積極跟進那些能善用閒置資源、融入國家大局的項目，又要把那些投入與效益未必成正比的計劃適度調整，這樣才算是真正有建設性的傳承前任工作。
目標終不外乎滿足民生
況且歸根結柢，政策措施的維持或改變終究應該只為服務一個目標，那就是快速、精準且切實地滿足人民的生活需要。相信沒有人會否認香港房屋問題實在已經施了太久，不管從人均面積、價格水平或建築質素來看，大部分市民今日的居住環境都是難以承受，這無疑是過去幾屆政府未能對症下藥讓它愈滾愈大所致。
為了盡早扭轉此一局面，下任行政長官實在有必要趕緊推出立竿見影的措施，像是林鄭月娥去年明言會「走數」的一手樓空置稅，甚至可以考慮將已有「劏房」範圍基礎的租務管制措施延伸去到全部住宅單位，以至研究有否設立土地閒置稅、樓宇價格管制等更進取做法的空間，務求在短時間內讓市民的樓價與租金負擔得到明顯改善。
內地近年流行政策執行需要「快、準、狠」的說法，偏偏港府高官與公務官很多時候倒是慢條斯禮、拐彎抹角、流於表面，所作所為完全相反。畢竟房屋、抗疫也好，管治問題本來便不能夠拖延給下一任處理，尤其各種所謂長遠發展願景，起點都應該是從解決當下人民面對的困難和矛盾入手。新的行政長官未來若能帶領政府做到事事不作拖延，市民自然便會肯定他和他的團隊。