歷任特首房策失焦　解決問題要快狠準

行政長官林鄭月娥日前宣布不會競逐連任，輿論開始討論她任期末段提出的政府架構重組、《基本法》第23條立法等事項會否無疾而終。特別是今屆政府曾形容土地及房屋問題為「重中之重」，並且先後就此提出港人首次置業計劃、過渡性房屋、「北部都會區」與「明日大嶼」願景等新猷，它們將會延續抑或中斷引人關注。



過去歷任特首對本港房屋的發展策略有過幾番波折，董建華提出的「八萬五」大計受金融風暴衝擊被迫停止，在交接前更決定要停建居屋、取消賣地。後來隨着房屋短缺逐漸浮現，曾蔭權、梁振英任內都有嘗試某些「追落後」措施，然而始終難阻問題一直惡化。去到林鄭月娥時期，表面繼承前朝政策，實則強調「置業主導」，公營房屋建設進度同樣難言令人滿意。

董建華上任後提出「八萬五建屋計劃」，至2000年明言「從98年就再沒有說過『八萬五』這個字眼」，引起「不提及等同不存在」的爭議。（資料圖片）

去蕪存菁方為真正傳承

任何領域的政策都沒需要僵化地蕭規曹隨，對於前任者某些存在缺陷的方案，或者當下社會局勢確實不再容許事情進行下去，繼任人是可以甚至有責任作出相應修正。好比日前特區政府聲稱面對疫情最新發展需要調校防控策略，只要這些決定具備適當理由，那麼值得我們支持。

這條道理在增加房屋供應上也是一樣。譬如梁振英到卸任後仍堅持發展郊野公園邊陲，又批評林鄭月娥叫停了他委託房屋協會進行的研究，然而該方案實際成效及符合公義與否本就成疑，在2018年的「土地大辯論」裏也沒獲得市民支持。再加上同區毗鄰根本還餘下大量棕地尚待開發，暫緩擱置這個選項似乎有一定合理性。

上屆政府邀請房協研究發展郊野公園邊陲地帶，其中一個選址是大欖隧道收費廣場以西的綠地是研究建屋可行性的郊野公園邊陲地之一。（資料圖片）

即將離任的林鄭月娥過去五年間所提政策措施，未來恐怕亦得面臨相同考驗。坊間現時憂慮來屆政府無法接棒做好「北部都會區」及「明日大嶼」願景，但其實更值得留意的是下任特首能否真正做到「去蕪存菁」。既要積極跟進那些能善用閒置資源、融入國家大局的項目，又要把那些投入與效益未必成正比的計劃適度調整，這樣才算是真正有建設性的傳承前任工作。

目標終不外乎滿足民生

況且歸根結柢，政策措施的維持或改變終究應該只為服務一個目標，那就是快速、精準且切實地滿足人民的生活需要。相信沒有人會否認香港房屋問題實在已經施了太久，不管從人均面積、價格水平或建築質素來看，大部分市民今日的居住環境都是難以承受，這無疑是過去幾屆政府未能對症下藥讓它愈滾愈大所致。

林鄭於2018年6月提出一手樓空置稅，但在商界反對聲音下觸礁。（資料圖片）

為了盡早扭轉此一局面，下任行政長官實在有必要趕緊推出立竿見影的措施，像是林鄭月娥去年明言會「走數」的一手樓空置稅，甚至可以考慮將已有「劏房」範圍基礎的租務管制措施延伸去到全部住宅單位，以至研究有否設立土地閒置稅、樓宇價格管制等更進取做法的空間，務求在短時間內讓市民的樓價與租金負擔得到明顯改善。

內地近年流行政策執行需要「快、準、狠」的說法，偏偏港府高官與公務官很多時候倒是慢條斯禮、拐彎抹角、流於表面，所作所為完全相反。畢竟房屋、抗疫也好，管治問題本來便不能夠拖延給下一任處理，尤其各種所謂長遠發展願景，起點都應該是從解決當下人民面對的困難和矛盾入手。新的行政長官未來若能帶領政府做到事事不作拖延，市民自然便會肯定他和他的團隊。