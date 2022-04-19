政府早應實現再生勇士之願

路向四肢傷殘人士協會副主席羅偉祥上月離世，終年58歲，喪禮於本周一（18日）舉行。他生前自助助人，致力為同路人爭取權益，令殘疾人士的生活改善了不少，但他的遺言說「仲有很多事未做」，殘疾人士的生活仍然崎嶇。官員除了發文悼念，出席喪禮之外，更要實現未完之願，早日達致傷健擁有平等權利，共融生活。



羅偉祥為人敬重的是不屈不撓的意志，以及自助助人的精神。他出生時在母親體內缺氧一分鐘，終生四肢癱瘓。殘疾加上幼年貧窮，他的生活起步比人慢，例如11歲時才首次離開家門，12歲才在特殊學校安排下獲得輪椅，出身後求職又處處碰壁。這些遭遇沒有消磨他的生命意志和求知欲，他學習英文和電腦知識，曾從事保險經紀，生活得已改善。

羅偉祥生前仍擔任路向四肢社會企業的培訓員。（路向四肢社會企業網站截圖）

自助助人 倡議政策

現任路向協會主席嚴楚碧憶述羅偉祥臨終前仍記掛殘疾人士權益，稱「好多嘢未做」，但其實他已做了許多提升殘疾人士群體的福祉的事。在民間和商業層面，他在1990年代加入協會，既教導殘疾人士電腦技能，後來有份在協會旗下創立社會企業，協助嚴重肢體殘疾人士增加就業機會。他深信職業可以培養獨立自主，發揮價值。在政策層面，他多年來與復康界別倡議促進平權共融措施，例如引入無障礙公共交通工具，爭取乘車優惠等，以便利他們出行；又爭取政府為嚴重肢體傷殘人士設立醫療護理津貼和支援服務。

羅偉祥的貢獻，不只獲得殘疾人士圈子的稱許，亦獲得政府和其他界別的讚賞，例如在十多二十年前已奪得再生勇士和香港人道年獎。特首林鄭月娥在他逝世之後發文悼念，肯定他投入推動生命教育和對工作的拼勁，勞福局局長羅致光同日發文讚揚他建言獻策，公務員事務局局長聶德權亦赴喪禮致祭。

反思逝者為何心願未了

回看這位倡導者關注的範疇，大部分是殘疾人士工作住行等基本需要。其實政府不乏資源而且有改善政策的權力，早應接納復康團體的倡議，盡快商討落實細節，惠及殘疾人士及照顧者，促進社會共融。政府除了哀悼逝者外，更要反思為何在支援政策上反覆拖拉，致逝者臨終前未能釋懷。

羅偉祥生前爭取引入要求引入無障礙的士和小巴等交通工具。（資料圖片）

協會在去年政府施政報告時後的回應，點出政府還可以為殘疾人士做更多。在就業方面，政府要牽頭訂立殘疾人士聘用指標，在公私營企業推行就業配額制，公務員比率由2%升至4%，並每年聘請最少2%的新入職者，避免政府充數，即計入現職而期間成為殘疾者的公務員。此外，新房屋設計應方便殘疾人士改裝間隔，預留用地給自助機構營運，以及增加暫託宿位和延長服務時間，以改善社區支援服務等。

我們不難發現，政府自身是殘疾人士政策的阻力，住屋和社會服務用地及設施可以透過加入條款和積極覓地解決。至於就業配額制雖然牽涉商界，但政府仍可在政府及公營機構先行，再安排協調員解決企業在聘請和安排輔助設施時的問題，有序把配額制延展至企業，直至殘疾不再是招聘障礙。

政府出於敬意就對社會有建樹的人辭世發文悼念，但若然要好好紀念一個人的功績，莫過於努力完成、繼承他的公益遺願。