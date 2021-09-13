媽媽的神奇小子・殘疾運動｜如何改善運動員的待遇不平等？

「我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得3000蚊咋。」在電影《媽媽的神奇小子》中，為香港奪得六面殘奧金牌的田徑運動員蘇樺偉，在父親因傷住院後為了幫補家計，暫時退出體壇，在舊隊友「阿雞」的公司做速遞員。臨近2008年北京奧運，蘇樺偉教練到他工作的地方邀請他回到田徑隊，而蘇樺偉便對教練說：「我返去跑步嘅話，每個月津貼得3000咋！」儘管電影尾聲蘇樺偉還是回到田徑隊訓練，並在2008年北京殘奧取得T36組別200米賽跑金牌，但蘇樺偉媽媽仍需要為他接下大量廣告拍攝工作去維持生計。

拍攝廣告本來不應是運動員的工作，但由於他們的資助過少，才需要以其他職業為生。加上，廣告商只會找表現突出的運動員拍廣告，如果沒有彪炳的戰績，恐怕運動員只能找其他工作，甚至放棄運動。問題是，難道殘疾運動員就不應該與健全運動員「同工同酬」嗎？



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香港殘疾運動員一直受社會不平等對待，例如政府及商界發放給健全運動員的資助及獎金，比殘疾運動員多出一倍有多。根據體院對殘疾運動員的每月生活資助表，全職精英項目運動員每月資助由$9,720（精英丙）至$27,000（精英甲+）不等；全職非精英項目運動員每月的資助額每月$2,110（精英丙）至$7000（精英甲+）。最令人詫異的是，一名殘奧金牌得主（精英甲+）每月可能只得7,000元資助，可見蘇樺偉在電影所說的每月3000元資助並非誇大其詞。另外，恒基傑出運動員基金會向奧運金牌得主發放500萬獎金，殘奧金牌得主卻只有80萬，相差6倍有多。

薛慧萍指，政府對平等對待殘疾運動員是有意識的，但對未來增加他們的資助金額，她認為還是要政府與持份者討論。（龔嘉盛攝）

「因為歷史原因，政府對健全運動員的着眼點是讓他們去爭取佳績，但對於殘疾運動員來說，着眼點較多是他們的復康及社會融入，所以他們一早在資助模式已有分別。」中大體育運動科學系教授薛慧萍認為，在旁人眼中或許雙方的資助或獎金差距極大，但就過往的金額而言，雙方的差距正慢慢縮窄。

根據恒基傑出運動員基金過往獎金數字，2012年奧運金牌獎金為30萬，殘奧金牌3萬，相差10倍；今屆奧運金牌與殘奧金牌的獎金差距則縮窄至相差6.25倍。另外，由2017年施政報告提出推行「殘疾運動項目精英資助先導計劃」至今，政府投放的資源亦由當初的1億翻了2倍有多。「我覺得政府對平等對待殘疾及健全運動員是有意識的，值得鼓勵。（資助金額）是否真的能夠一登天？對未來增加資助金額，我認為還是要政府與持份者討論。」被問到現時政府應如何改善殘疾運動員待遇，薛慧萍提出四個改善方向。

方向一：檢討各類型殘疾運動員津貼

眾人皆知各持份者提供予殘疾運動員的資助奇少，但到底如何分發資助方為最合適？薛慧萍解釋，政府有定期檢討資助計劃的評核準則，而政府對殘疾運動員的資助開始更多元化。但她認為，即使生活津貼平等，也未必等於他們得到平等的資源分配。殘疾運動員需要用到的器材比較多，例如輪椅劍擊、羽毛球等，運動員除了需要一把「好劍」、一枝「好球拍」外，還需要一張符合比賽規格、與運動員契合的輪椅——比賽輪椅與運動員日常代步的輪椅有極大差別，加上激烈比賽容易令輪椅損耗速度快。

「是否應該根據每個項目、運動員的水平去為他們提供全方位的器材資助？殘疾運動員需要用到的器材比健全運動員需要更多，與其提供『一筆過』資助，是不是更應該根據他們的需要提供不同的資助類別？」薛慧萍問。雖然香港殘疾奧委會暨傷殘人士體育協會（下稱HKPC&SAPD）會提供訓練儲備金予運動員購置運動器材、提供交通和膳食費，但金額較少。因此，政府及各持份者應繼續檢討資助金額、數量等，令殘疾運動員能在無須擔心生計的情況下專注訓練。

比賽輪椅與運動員日常代步的輪椅有極大差別，加上激烈比賽容易令輪椅損耗速度快，保養維修亦需資金。（由傷殘人士體育協會提供）

方向二：提供進修機會

薛慧萍指出，有部份殘疾運動員因殘障程度嚴重，無法與健全學生一樣就讀主流學校，更有部份人未能就讀大學甚至中學未畢業便開始工作、訓練。她認為，他們在這些特殊的限制下，未來或許希望報讀進修課程，為他們增進學歷，為他們的退役安排作部署。但現時未有明顯的殘疾人在職進修補貼，只有在職培訓計劃。因此，政府及持份者應考慮為殘疾運動員設立進修基金，讓他們能減低進修證書課程或大專院校的財政負擔。再者，兼職運動員要分配時間進行訓練，未必每一個進修課程都能夠配合他們的訓練時間，持份者或可為他們尋找合適而有興趣的證書或學位課程。

方向三：提供就業支援

在現時資助不足的情況下，有不少殘疾運動員會選擇做兼職運動員，在不需訓練的時間裏工作，亦有人希望在退役後可有份穩定工作維生。薛慧萍建議可為運動員提供就業支援，例如就業諮詢、工作轉介、實習機會等。

另外，退役後的工作支援同樣重要，薛慧萍舉例指，前香港輪椅例擊代表張偉良，及前香港殘疾馬術代表葉少康，是香港殘疾運動員退役的模範。張偉良現時擔任不少公職，積極推動傷殘人士福利；葉少康現為中港文化交流促進會主席，舉辦過粵港澳大灣區實習計劃以增加年青人的就業機會。她認為，他們是退役殘疾運動員的模範，可先穩住將退役運動員的心理。

電影《媽媽的神奇小子》中，蘇樺偉曾在北京奧運前當速遞員養家，其已退役的隊友阿雞亦然，而且速遞公司對待員工的態度惡劣。若政府、社福機構等持份者能夠提供更多諮詢或介紹，與僱主合作提供就業崗位予現役或退役運動員，或能減少運動員的工作壓力、確保運動員的工作質素。政府亦可考慮與已退役的運動員合作，提供就業講座，讓運動員更了解退役後的工作可能性，同時減少對退役徬徨感。

薛慧萍建議，政府可為運動員提供就業支援，例如就業諮詢、工作轉介、實習機會等。（資料圖片/黃寶瑩攝）

方向四： 退役後的保障

「不如你睇吓個銀碼先⋯⋯其實有咩諗呀，最賺錢係呢個時候㗎啦偉仔。偉仔有冇諗過退咗役之後做咩？香港地，一個正常運動員退咗役都難搵食啦，何況偉仔。」在電影中，運動經理人向蘇樺偉母親如是道。確實，香港對殘疾運動員的退役後保障可謂「寥寥可數」。現時不論健全或殘疾的精英運動員，只要他們在亞洲成年錦標賽取得獎牌、最少全職8年，退役後可透過「精英運動優秀表現嘉許計劃」申請一次一筆過款項，由港幣24.5萬至98.4萬不等；至於「香港運動員基金」，亦可為每個專上學位課程提供每年7萬元，以及每個短期運動證書課程提供2萬元的進修資助。但是，退役殘疾運動員卻不像健全運動員一樣有退役就業保障，只有「運動發展及支援基金」資助運動員參與工作坊、研討會及會議等，最高資助額為活動的一半。就以上的資助內容可見，殘疾運動員退役後可謂如同「棄子」，不少退役運動員在亦曾公開批評，單靠政府資助根本無法維生。薛慧萍表示，如果政府及持份者可以盡早做好上述提到的方向二、三，便更能協助運動員適應退役後的生活，盡快找到自己合適的工作。

社會、政府往往「輕視」對殘疾運動的重要性，卻又期望精英運動員能為港爭光。可是，參與殘疾運動員的待遇與它的社會價值及運動員表現往往相輔相成。政府或社會對於殘疾運動員的態度，會直接影響殘疾人士參與運動的意願。精英化與普及化是不能分割的係體育政策方向，有更多殘疾人士參與運動，才會生出更多有潛質的運動員；相反，「如果家長知道原來做運動員也會有很好的退役保障，他們自然會鼓勵孩子參加。」薛慧萍表示，精英運動的配套固然重要，但不能夠缺乏特殊學校的體育配套。先要令特殊需要的學生對運動產生興趣，方可慢慢培訓至精英水平。

坐式排球不只殘疾人士可以玩，健全人士亦可， 這類運動可以協助健全及殘疾人士互相了解。（Getty Images）

再者，運動是最容易令殘疾人士融入社會的途徑。薛慧萍解釋，有不少「殘疾」運動項目不只殘疾人士可參與，健全人士亦可共同參與，例如坐式排球，參加者殘障與否，亦不會影響排球的玩法。她曾與賽馬會合作創立「賽馬會『運動無界限』青少健展翅高飛計劃」，讓特殊學校學童能夠多參與高強度運動，保持身心健康之餘，亦會邀請健全學童與殘疾學童共同參與不同運動項目，令雙方互相理解，「性別、年齡、種族都可以共融，那傷健也一定可以。」公眾教育對於社會共融極為重要，政府平等對待殘疾運動員亦是公眾教育重要一環。如果政府無法帶頭表現對殘疾運動的尊重，恐怕難以令香港達至傷健共融的社會。