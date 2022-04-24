社交距離措施周四（21日）首階段放寬，重啟晚市的食肆不少首晚即見顧客輪候，部份餐廳的周末訂座已經爆滿。餐飲業界估計，放寬首日飲食業整體生意增加兩成。戲院、美容院、健身室等處所恢復營業，當中不少美容院的預約全滿，健身中心更有市民凌晨即入場「做gym」，重拾鍛練身體的習慣。不用餐飲或零售業界的統計，也可感受到這輪措施放寬帶來的氣氛較4月7日派發首輪消費券的更熾熱，市民外出的意欲更大。



如此差異不難解釋。早前餐廳沒有晚市堂食，市民不能夠跨家庭聚會，外出又受制於二人限聚令。雖然商場零售仍然開門做生意，但市民既沒有多少外出節目，消費意欲自然大減，甚至連換季的需要也可以延後再算。說到底，消費券就好像金錢一樣只為工具，若沒有想消費之處，沒有想購物之物，消費券難免沒有用武之地。換句話說，消費券徒有交易價值，本身並沒有使用價值，除非它能夠換成貨品或服務。

「辛苦搵來自在食」

香港人有句老話說，「辛苦搵來自在食」，意思其實如出一轍。除了一些人很熱愛工作之外，很多人勞碌工作都是為了賺取薪酬，然後花在他們的生活之上。「食」當然是必需，也是很多人的興趣所在，但我們也不妨廣義一點來理解「食」，也就是各方面的生活享受。有些人為了「買靚衫」，有人喜歡遊山玩水，也有人喜歡買新款電子產品，不一而足。由此看來，勞碌工作本身也只是一個工具，過喜歡的生活才是目的。一些人營營役役，慨嘆「只得生存，沒有生活」，也可以說是不幸地本末倒置。

工具和目的如果不區分清楚，事情很容易異化。最近中學文憑試開考，將會影響一眾莘莘學子的前途。但公開試不是目的本身，而只是工具，用以區分不同學生的能力，以及適合的求學前路。惟現實卻是他們過了公開試以後，對於前路應該再往哪個方向走往往沒有想法。即使是成績考得好、能夠入讀「神科」的，也不就知道自己的人生志向。不知道是否香港中學階段的生涯規劃不足，公開試這個工具成了不少學生的目的。

分清工具與目的

又想一想特首選舉。我們雖然手上沒有選票，今屆甚至連候選人也只得一個，但若撇開這些現實情況，問問香港人想誰來做特首，得到的答案可能只是「總之要普選」。落實普選當然沒有錯，也是《基本法》第45條所訂明的目標，但普選作為一個選舉制度，也只是工具，而不是目的本身。即使落實了普選，我們還是要問香港需要一個怎樣的特首，這個特首需要有哪些的政綱主張。提出治理好香港的主張、當選後落實政綱，才是選舉這個工具所要實踐的目的。

回到這屆特首選舉來說，唯一候選人李家超一再重申要「以結果為目標解決不同問題」，其實這個也只是工具或者手段，並沒有說明要實踐的目的是什麼。過去多年其中一樣困擾香港的問題，就是我們的社會經常只糾纏於工具，但對目的本身的討論卻很少。但這幾天放寬社交距離措施後的現象便說明，其實香港人有很多生活想要追求，對美好的生活不是沒有想法。如果為政者仍然無法改善市民的生活，不論是安居置業的需求，是吃喝玩樂的自由，或是合法地對實踐政治理念的追求，這個政府也就是忘記了它的存在本身也是一個工具，服務市民、促進社會福祉才是它的目的。