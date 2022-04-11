拿出改革政綱　建立社會信心

特首參選人的李家超在周一（11日）拜訪多個團體，爭取更多選委提名，並在撰寫政綱時參考他們的意見。目前李家超未有政綱只有三大施政方向，但已手握足夠來自各個界別最少300張提名票，幾可篤定入閘而且在沒有對手下當選。



選委給票李家超有多個理由，例如認同他的理念、肯定他「有心」處理政策、「胸懷大局、思慮周密、明快果斷」、熟悉政府運作等。固然稱職的特首須要具備上述性格、抱負和辦事能力，但即使一個人有上述優點，甚至獲中央「祝福」，也不代表自動把優點轉化為符合香港整體利益的政策。政綱的對象除了是選委，還有全港市民。沒有政綱，市民難以憑對他評價，亦難對李家超提出的三大施政管治方向有信心。

再者，目前社會的氣氛消沉，對於政府的信任度非常低。而李家超亦歷任兩屆問責官員，辭了職也難以撇清政府施政積習，許多治理上的爛攤子仍未收拾。因此政綱是他與市民溝通的媒介。李家超競選辦公室主任譚耀宗直言月底才公布政綱，又指部分現屆政府政策未必要改變。究竟什麼會變，什麼不變，所謂的新政策又會否只是新瓶舊酒，早日說清楚才能建立社會的信心。尤其是當中的「以結果為目標解決問題」一項之後，坊間難免各自演繹，不滿政府者會認為李家超當選後，會只看結果而輕視程序。

李家超4月11日連走多場，拜會建制黨派及社團。（張浩維攝）

透過政綱說清楚改革藍圖

許多人也相信李家超會落實《基本法》第23條立法，這誠然是下任特首應該完成的憲制責任。但除此之外，下屆政府更要展開全面的改革，包括大幅度增加資助房屋的供應。現屆政府最近着手精簡房屋土地規劃相關法定程序，惹來扼殺諮詢空間的批評。李家超政綱應透過政綱闡明一旦當選如何兼容程序和結果，爭取市民支持。社會當下最關心疫情，為防範日後再被疫症拖垮社會，政府有需要提升安老院舍設備、增建傳染病大樓、增加醫護人手資源、以至加強社區網絡等。

當然，政綱往往如施政有出入，歷任特首也曾提出惠民措施而最終沒有兌現。就林鄭為例，把防賄條例延伸至特首、檔案法、以至幼師薪級表等都被「走數」。但香港社會及經濟問題已千瘡百孔，失治情況嚴重，若他「以結果為目標解決問題」，那麼他打算解決哪些問題，有什麼具體而切實的目標，其實相當重要。港澳辦主任夏寶龍曾指出，管治者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事」，社會必須知道下任特首心目中的「事」是指哪些事。