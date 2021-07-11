【01周報社論】生活就是最大的政治

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-07-11 21:00

炎炎盛夏，尖沙咀的人氣偶像生日廣告板前，人龍在等候拍照。穿校服的，青春的，帶着孩子的。他們比着心形手勢，笑着。 沉沉夜裏，機場的離境大堂充滿離愁別緒，人龍在等候登機告別香港。隻身的，兩口子的，一家大小的。他們相擁着，哭着。 七月香港的此情此景，乍看之下猶如平行時空。但兩條人龍的兩種等待，可以說是同一樣的追求——追求快樂的生活，追求生活中的快樂。移民是為了掙脫種種的壓力和桎梏，在他們認為舒適的環境過較愜意的日子。打卡的人或是未移民，或是不移民，總之在這個城市的當下，他們需要笑逐顏開的片刻。

香港人去或留 對生活何追求

香港人對移民這回事不會陌生。由中英談判的上世紀八十年代，到六四事件後的九十年代初，移民潮一浪接一浪。對於香港，移民就像是創作上所謂的母題（motif），是一個反覆出現的意象，叩問的不只是香港人的去或留，更是香港人根本而言在追求怎樣的生活。離開困難，留下亦不容易。在這個城市想做什麼，可以做什麼，以至想改變什麼，都是無法迴避的問題。

人氣偶像的廣告板前熱鬧非常。（葉志明攝）

人氣男團Mirror之所以風靡，其中一個原因正是在年輕人被視為廢青、廣東歌少人聽的時候，他們仍然努力不懈地打拼，矢言要「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」。其實在每個困難的時候，總有人選擇接受挑戰，迎難而上。九十年代初啟德機場送走一批又一批香港人的同時，也有四個廿來三十歲的年輕人在樂壇賣力地唱，被冠以「四大天王」美名。

十二個年輕人追夢的過程讓人看得熱血沸騰，因為人生本來就應該追夢，不論想做一個歌手、演員，還是成為運動員，或是藝術家。但任誰都明白，在香港談這些都是奢侈的，這亦令追夢這回事份外難得。甚至成家立室、生兒育女、看着孩子長大，這些基本的人生規劃，對很多香港人而言都是困難無比的，是生活壓力的源頭。所以早在去年《港區國安法》以至前年反修例風波之前，移民一直都是一些香港人的選項，尤其是那些中產家長。

煩事長掛心頭 衣食住行堪憂

問題是我們的政府從來都沒有意識到，或者正視過香港人的實際生活是怎樣。上周又一屆的升中派位結果出爐，有住在劏房的基層學生獲派第一志願心儀英中，而傳媒報道的原因在於其不靠補習，這本身便反映了香港許多學生在小學階段已經要上補習班，既是學生的壓力，也是家長的財政負擔。對於教育，官員現在很強調要有國家安全意識，要有國民教育，這些都沒有錯，但為什麼香港的教育環境一直都是令市民想移民的推力？為什麼不少達官貴人也替子女選擇國際學校或者送到海外升學？我們的教育到底能否幫助下一代裝備自己、發揮所長，提供一個向上流動的機會，這是政府早應回答的問題。

政府的存在本來就是要改善人民的生活。要做到這一點，官員首先要明白人民的生活是怎樣的。同樣在這個七月，電子消費券的登記和使用掀起了一輪熱議，用哪個支付工具登記？怎樣的優惠較多？五千元如何花更好？五千元的金額說少不少，但也實在不多，反應之踴躍反映了對很多市民而言，消費券已能幫補家計，減輕生活負擔。畢竟在港鐵優惠縮水、巴士加價、消費物價指數上升、樓價破頂在即等多重因素夾擊下，市民衣食住行的開支只有愈來愈貴，收入追不上支出增幅。理想而言是享受生活，現實之中卻只能「捱世界」。

香港人負擔最重的就是住。（羅君豪攝）

香港人最需要「捱」的就是住。香港的樓價在全世界名列前茅，劏房環境惡名昭彰。基層在劏房捱了這麼多年，政府在本星期三（７月14日）終於將就劏房租務管制向立法會提交草案首讀，預計最快年底實施。然而空窗期間，基層擔心業主急不及待加租，而且立法草案仍將維持15%續租加幅上限，對於經濟拮据的租客，這樣的租務管制只能說是聊勝於無。

在「捱世界」方面，增加法定假期的議案上周三（７月7日）雖然在立法會三讀通過，但亦只是由2022年起每兩年增加一日勞工假期，完成劃一勞工假與銀行假要待九年後，即2030年才完成。諷刺的是，其後特首林鄭月娥還在社交媒體上感謝議員「求同存異」，讚賞勞工界和商界「互諒互讓」。須知道勞工及福利局局長羅致光已明言，一旦議員通過修訂加快步伐，政府就會押後處理整條草案，意味社會只能「硬食」方案。如此向資方傾斜的政府既不明白市民實際的生活，我們又如何期望特首如其所言，盡快完成取消強積金對沖法案，兌現競選承諾？

讓政治回歸本位 為美好生活努力

不幸的是，這就是我們的香港。大部份的香港人無辦法過快樂的生活，沒有住得舒適的空間，也沒有人能夠談人生夢想，而與此同時，也沒有從政者正視這些實實在在的問題。過去多年，民主派花費大量精力高談民主和自由，參與佔領運動、街頭抗爭、議會拉布，建制派同樣陷在意識形態之爭的漩渦之中，只想辦法在議會爭名奪位，在政府問責團隊中謀得一官半職。而特區政府本身更加是窩囊庸碌，在以前是因循官僚，得過且過，近一年中央政府嚴厲督察下雖然在政治層面積極起來，真真正正發展經濟、改善民生的政策卻依然乏善可陳。說穿了，因為在特首和高官的眼中，政治仍然是政治性的，而不是生活性的。問題的本質相同，只是在民主派、建制派和政府官員身上以不同的形式呈現出來。

政治就是林鄭月娥的連任、梁振英的捲土重來？（黃永俊攝）

政治到底是什麼？是否只是政客之間的權力競爭？是約翰遜如何上位、特朗普如何被拉下，是林鄭月娥的連任、梁振英的捲土重來，是民主派的35+、建制派的壟斷大局？抑或政治只是理念和制度上的追求？是特首選舉有多少名候選人，提名委員會的界別和人數是多是少，是三權分立還是西敏制較好？每每論到香港特首，很多人都說要民主選舉，但若然被問到要誰來做特首，就一時語塞，好像沒有多少人認真想過，香港到底需要怎樣的特首，或者更根本而言，香港要成為一個怎樣的香港，以及需要怎樣的政綱和政策才能做到。在這樣的情況下，政治淪為純粹程序性的。但用亞里士多德的話說，政治就是要尋求社會的共善，必然關乎共同的美好生活。

一些人說，在後國安法年代，香港要重回殖民管治時代的去政治化，我們也不再能談政治。但如果去政治化是指一種對政治的冷感，對社會的疏離，是那種「帝力於我何有哉」的心態，這既是不可能的——香港關心政治的人絕非少數，也是不應該的。香港不是需要去政治化，但的確需要再政治化。這個再政治化是讓政治回歸本位，政治不是為了政治本身而獨立存在，而是服務於社會，亦即是要締造人民的美好生活。香港人能否置業是政治，年輕人能否追夢是政治，學生能否愉快學習也是政治。排隊打卡的追星族除了生活中的一點快樂，還能否過着快樂的生活，安心且自豪地以此為家，而不用再為移民與否而躊躇，這就是香港現在最大的政治。