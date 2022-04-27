01論壇．香港新方向｜政府管治大改革

過去幾年，香港歷經修例風波和新冠疫情，社會、經濟、民生均遭受重創，香港正面臨前所未有的巨大挑戰。在土地供應、公營房屋建設、產業規劃、醫療改革、育兒、安老、可持續發展等各個方面，政府亟需回應廣大香港市民的迫切訴求。



來稿作者：香港新方向



民心思變，民心求治。在千頭萬緒的工作中，我們認為下一任特首應把推動管治改革、提升治理水平放在首要位置。只有充分認識到政府管治中存在的問題，大刀闊斧、深度改革，才能讓所有香港市民、尤其是年輕人，看到香港發展的方向，看到未來的希望。

具體而言，就重塑管治思維、管理制度、部門統籌、問責文化等方面，香港新方向有以下建議：

1、統籌各政府部門，跨部門協作解決深層次民生問題

要解決深層次矛盾，從根本上解決民生問題，無論是北都會計劃，還是產業結構轉型，靠任何一個部門單打獨鬥都是行不通的。只有打破現有職能的邊界，凝聚政府各部門的力量，促進跨部門協作並優化流程，方為上策。

我們建議行政長官用好行政主導的制度優勢，以行政長官的政策方針為綱，扮演統籌和促進跨部門協作的重要角色，讓各部門不再各自為政，而是在同一個辦公桌上，共同理順流程和程序，共同設定時間表和行動計劃，有效分工，保質保量按時交付，才能解決社會的各個深層次矛盾。

2、聆聽市民的心聲，考慮長遠發展，政策制定不能再是「短視」和「堅離地」

公共政策的制定會直接影響市民的生活質素和幸福感。我們期盼無論是問責官員，還是公務員隊伍，都能走進基層，聆聽民意，促進對話和溝通，積極聽取和採納不同行業的專業建議，從而發現市民真正所需，急市民所急，切身考慮所制定頒佈的政策對市民生活的影響，解決民眾最迫切的需求，從解決市民生活問題為導向制定政策。

此外，政策制定亦需有長遠發展的眼光、規劃和目標。我們認為未來的政策制定需要為香港社會和本地社區創造可持續的發展環境，就業機會，提供引導和資源，為後疫情時代的社會和經濟發展創造新的機遇和增長點，為市民的生活帶來實質改善，並給予可期的希望。

3、建立KPI，透明化各政策落實進度，建立問責文化

不少市民感覺政府面對問題時總是「在研究，在探討」，卻缺乏落實時間表，政策遲遲不能推進也毫無後果。我們建議細化、公開各項公共決策的出臺過程和落實情況，定期匯總公佈，方便公眾監督。

同時我們建議改革問責官員和公務員人事管理制度，建立績效考核和獎罰機制量化表現，建立有擔當、拒卸膊的真問責文化。

「香港新方向」建議改革問責官員和公務員人事管理制度，建立績效考核和獎罰機制量化表現。（資料圖片)

4、高層人員以身作則，勇於承擔，從上到下重塑公務員文化

我們期盼高層官員能以身作則、身先士卒，既要做組織領導者，更要做實踐的先行者，用行動展現理念，用行動指揮隊伍，從上至下方能推動革新。同時也要增強各層級人員使命感和主人翁意識，以真誠的態度為市民服務，鼓勵及時溝通，凝聚團隊向心力，建立跳出框框、創新合作、敢於突破、凡事「行多一步」的新風氣。要堅決拒絕卸權避責、層層下放，「少做少錯、不做不錯」、「為做而做」、「凡事只跟足流程、按本子辦事」的陳規舊套。

問責官員和公務員之間尤其需要做到精誠團結，通力合作，決不能置身事外，甚至相互「射波」，把對方當作施政失誤時的「替罪羔羊」。我們期盼由行政長官和其問責官員團隊開始，從上到下建立一個嶄新的風氣和文化。

5、結果導向，理順和精簡程序，讓程序為結果服務

特首候選人提出「以結果為目標」的施政理念，說明他對目前政府施政過程中的沉屙有清醒的認識。香港公務員團隊素來重視程序正義，執行高效，是推動香港社會發展和公平公義的重要基石。然而，當行政程序僵化，只看重程序的完整而忽略結果的好壞，則會導致政策長期不能落實，社會深層次問題遲遲不能解決，空有程序正義，缺乏結果正義。我們認為，當程序符合最終結果的需要時，它就是好程序；當外部環境變化、過時的程序成為掣肘時，就是時候去改變它，讓程序為結果服務。

社會需要發展，市民呼喚改革。我們建議特首在未來施政中帶頭精簡行政程序，大膽摒棄不合時宜的內部規例指引。樹立目標為本、善於靈活變通、敢於決策的施政新理念。只有摒棄跟隨既定規程做事的慣性，有意識地「跳出框框」，才能將社會的要求內化為施政思維上的轉變，方能積極有為、不斷進取。

同時，我們建議未來政府要積極推進公務辦理數碼化、智能化，加強政府內部和對外的聯動效應，提高行政效率。

結語

多年來，政府的許多承諾至今仍沒有兌現，政策制定和實施時對市民生活影響的考慮上仍未足夠，社會深層次矛盾遲遲沒有解決。加上修例風波和新冠疫情的衝擊，特區政府在市民心中的公信力以及官民信任處在低谷。提升管治水平，推動深化改革，方能重建社會各個層面的信任和信心，重建香港的長遠競爭力。

本次政府換屆，必須要在強政勵治方面帶來新氣象。香港新方向期待看到新一屆政府在提升管治能力、推動社會發展和造福全體市民方面的誠意和努力，畢竟「香港慢不得，也等不起」，更沒有懈怠的理由。

雖歷經滄桑，但香港人不服輸，香港的拼搏精神依舊。願香江拂去蒙塵，讓改變源於你我。

香港新方向的成員包括立法會議員張欣宇、律師、工程師、建築師等。標題為編輯所擬，原題為「政府管治大改革——屬於香港的新方向」。



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