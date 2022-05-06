世衛的推算提醒了人命何貴

世界衛生組織周四（5日）發表最新報告，推算新冠疫症於2020年至2021年期間已造成全球1490萬人死亡。相對各國期內呈報的540萬宗死亡個案，數字明顯超出950萬。尤其是早前受疫情迎頭痛擊的印度，世衛推算當地的死亡數字更高達470萬人，比印度官方所公佈的48萬人超出近10倍。



死亡數字出現倍數的增加，世衛報告解釋偏差是由於世衛改變了計算方式，比對了已出現的死亡人數與過去非疫情期間預期死亡人數。因此，當中包含了因醫療系統超負荷而無法獲得醫療的人，而這種推算辦法則被歸納為「超額死亡」（excess mortality），意指把所有直接和間接因疫情而離世的人計算在內。

疫情下英國封城，Topshop等店更顯冷清。（Getty Images）

防疫成敗取決措施一瞬間的判斷

不論這兩年多疫情的死亡數字是高達1,490萬人，或是各國政府所呈報的540萬人較為貼近現實，這場大疫症對世界的影響都是毋容置疑。各國都已先後經歷過前所未有的大規模感染，走過不同程度的封城隔離措施。這些數字都是在提醒，疫情防控往往都可以是一念天堂一念地獄。如西方社會在當日疫情爆發之初悉為遲緩應對，結果可以是數以萬計的生命白白犧牲，而很多發展中國家亦可能因為缺乏資源和疫苗而需承受大量人命的死亡。因此世衛總幹事譚德塞呼籲世界各國應前事不忘，努力改善各國的醫療設施，以應對反覆無常的疫情。

而內地周四召開高層會議，由習近平總書記主持並拍板中國將維持動態清零總方針，無疑反映了人命至上的觀念。各國應對疫情的步伐和階段都並不一致，就算中西方都在這個時候面臨處理疫情的分叉路，中國慎防疫情急速的變化，以及因應國內醫療設施和人手的可承載力而調整防疫的策略，亦是值得我們正面理解。世界早已親歷社會對防疫鬆懈後無法預測的後果，這道傷痕正是提醒每個政府都有必要防止更多人命因為疫情而犧牲。

部份香港人的心態要反思

世衛引用的「超額死亡」概念，把所有牽涉疫情的因素計算在內，因而推算出全球已有1,490萬人因疫情直接或間接導致死亡，此思維亦值得香港認真看待。不少人以為政府言過其實地誇大死亡數字，但從世衛的計算方法可見，這場疫症更已蔓延至各個社會層次，不少人甚至受情緒病，包括抑鬱、焦慮或成癮等問題影響，並最終為此而喪失生命。

如果我們重視生命，便應理解到這場大疫症影響的人數，其實比不少政府所公佈的數字更多。部份人選擇性地忽視這場疫症對人類社會的影響，輕描淡寫地理解因為疫情而去世的數字，實際上亦只是掩耳盜鈴、自欺欺人。要走出「疫境」，需要所有人攜手合作。