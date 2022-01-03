無症狀個案傳播風險不宜低估

衛生署衛生防護中心原本將新冠病毒陽性的「確診」、「無症狀感染」及「復陽」個案統一視為「確診」個案，但自上星期六（1月1日）開始細分三者。署方表示有關安排是要「因應中心錄得的無症狀感染及復陽個案有所增加」，而在及後兩日的43宗檢測陽性個案裏有29宗被列為「無症狀感染」，但未出現「復陽」或從「無症狀感染」後續轉為「確診」的個案。



由於「無症狀感染」個案的劃分方式和中國內地相一致，有關安排引起坊間批評它是刻意與大陸做法看齊，甚至有聲音質疑這是透過壓低確診個案數字來隱瞞疫情。另一方面，也有個別專家並不完全同意今次改變個案分類，譬如呼吸系統科專科醫生梁子超便指「無症狀感染」的狀態非常容易改變，原本沒有病徵者亦可以後續發病，所以他認為細分「無症狀感染」個案屬於多此一舉。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

區分個案符合科學調查

儘管特區政府今年才直接使用「無症狀感染（asymptomatic）」一詞形容某種新冠個案，但事實上過去衛生防護中心於公布確診個案的時候，此類個案的「發病日期」欄目也會標示「無病徵（asymptomatic）」，它們在流行病學曲線圖裏亦沒有被顯示出來。既然港府老早已經有分開點算「無症狀感染」個案，並且曾於展示整體疫情趨勢時將它們加以排除，那麼嚴格來說它並非如一些人所言般臨時更改標準。

況且根據世界衛生組織2020年3月對新冠疫情的《家庭傳播調查方案》，「無症狀感染」的程度和比例本來就都屬於調查研究對象的流行病學參數。直到2021年8月，世衛公布另一份新冠病毒《變異株監測指南》，更將病程期間「無症狀感染」與否列為調查變種病毒特徵其中一項最高優先度項目。甚至連台灣地區也是從最初爆發疫情之時便有區分「無症狀感染」的個案，可見這種分類絕不應該從政治角度作過度解讀。

無病徵者仍須嚴陣以待

然而，引入「無症狀感染」個案分類的同時，我們亦要慎防過早地走上容許它們居家療養的道路。現時不少西方國家接受「無症狀感染」個案居家療養以減低醫療系統負擔，這股風氣近月也正慢慢隨着疫情傳來亞洲地區，南韓、新加坡、印度等毗鄰香港國家便都相繼接受此一做法。再加上口服治療藥的研發已經有了相當進展，更是讓一些人誤以為「無症狀感染」可以安然留宅治療。

正如香港大學微生物學系講座教授袁國勇所強調，香港沒有容許任何確診病例居家休息，「每個疑似病例都需要住院隔離，直到重複檢測呈陰性或持續低病毒載量，然後才可讓他們離開」，這種跟西方國家相反、以醫院隔離為基礎的方法才是促成社區傳播病例低下、醫療系統不致癱瘓的主要原因。「無症狀感染」個案的傳染力或許是低於確診個案，但始終仍然有一定機會傳播病毒，在本地醫療資源足以應付的前提之下，實在未宜讓它們回到社區中。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇在12月28日後撰文，指香港防疫必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻，推疫苗護照是較適合方法。（資料圖片）

除了治療方式之外，「無症狀感染」個案的密切接觸者同樣不應該輕鬆對待。世衛《接觸者追蹤臨時指導文件》幾年來經過多次更新，便都堅持「無症狀感染」檢測取樣日期在相關工作上要跟確診病發日期等同視之。先前食物及衛生局局長陳肇始提到有意推出家居檢疫和相關配套，這些措施一定只可視作檢疫位置完全供不應求時的最後選擇，絕對不能為了行政便利或其他原因就倉促將「無症狀感染」接觸者置入其中，以免社會對其播疫風險產生低估。