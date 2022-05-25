聽了意見卻不取　新局能否推文創？

立法會研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會星期一（5月23日）完成審議法律文件的程序，通過下屆政府將會增設文化體育及旅遊局等。政制及內地事務局局長曾國衞重申現時提交方案聽取了不同意見，因此相信有關內容已經最為合適，希望可以盡快通過讓新政府即時展開工作，強調並非無調整空間。



對於不同意見，官員聽是聽了，但似乎並沒有取。早於去年年中傳出改組消息及今年初初步方案出台之時，坊間已經有聲音認為港台等部門應併進文體旅局。在架構重組方案審議過程裏，經民聯盧偉國、民建聯陳勇等立法會議員亦關注一些涉及文化創作的部門為何繼續隸屬於商務及經濟發展局，但政府代表始終未能清楚解釋。及至日前團結香港基金會發表《數字時代的文創產業發展》研究報告，也再次建議商經局下知識產權署、香港電台和經濟貿易辦事處部分功能納入新局。

相關部門調動未夠完善

儘管現屆政府表示擬訂重組方案的主要目標為「落實多項決策局與辦公室之間的政策轉移 ，以理順和整合政策職能」，但旨在「促進文化藝術創意產業化的發展」的文體旅局，現時看來卻沒打算吸收本身也屬於文化產業的香港電台、從事文藝創作必然會涉及的知識版權事務的知識產權署，以及跟本地文化藝術有密切聯繫的發展局文物保育職能。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲（右）。（立法會直播截圖）

在立法會小組委員會會議上，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲先稱港台這個「公營廣播機構」不限於報道新聞，亦會協助政府宣傳及發放抗疫訊息等作用，後來又指商經局未來不再需要處理旅遊業發展，騰出的空間足以讓該局繼續監督港台運作。透過這段解釋，不難看出重組方案似乎是將分工及行政便利等其他因素優次，置於理順政策責任之前。

文體旅局部門統屬沒有緊緊跟隨理順職能初衷，日後相關工作自然可能出現像過去土地、房屋政策之間欠缺協調的弊病。譬如從事文藝創作者沒有來自同一政策局部門下的支援，很有可能會在申請知識版權保護方面遇到更多困難。還有發展局負責的古蹟保育與教育局管理的文藝教育等政策範疇，都跟文創產業存在直接關係，可以預見在這些事情上跨局協調仍將相當頻繁。

需要推動本地產業發展

另一方面，國家規劃支持發展中外文化藝術交流中心，無奈政府多數配合措施都以基建硬件為主，對於小戶創客扶助相對有限，而且還十分傾斜於演藝表演、拍賣交易或其他兼具科技創新元素的部分，商業謀利考慮色彩過於濃厚。放眼世界其他藝術交流中心，它們都不會欠缺本地廣泛文創產業的支撐，因此香港也必須考慮如何打好此一個基礎才對。

手作屬於文創產業，雖然未必帶來很大的金錢得益，但行業的蓬勃發展，卻有利於促進整個社會的創新氛圍。（馬熙烈攝）

國家主席習近平前年年底在湖南考察召開基層代表會時說過：「文化產業既有意識形態屬性，又有市場屬性，但意識形態屬性是本質屬性。」一個地方發展文化產業固然有望帶來經濟利益，但其重點應該優先放在它的社會利益，亦即豐富民眾精神生活和提升社會整體「軟實力」，不應該本末倒置讓市場利潤反客為主。

隨着近來提升社會「軟實力」、「說好香港故事」一類事項被提上議程，香港文創產業角色肯定也將變得更為重要。再者，過去幾年本港文創產業就業人數雖然穩步上揚，但是增加價值卻反過來呈現下降趨勢，令人頗有產業發展後勁不繼憂慮。未來特區政府必須把握建設新局機會，重新構想能夠如何協助業界長遠發展。