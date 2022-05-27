機場城市不能只靠機管局

撰文：湯文詩
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機管局行政總裁林天福周四（26日）出席活動時，提及發展香港機場成為一個航天城的理念。他指出雖然航空業受到疫情衝擊正處於低谷，但貨運量過去幾年仍然有所增加，預期在世界漸漸復常後航空業將有更大的發展機會，因此航天城有巨大的潛力。

正如林天福提到，航天城並非新概念。至少在2018年的施政報告中，政府就提及到邀請機管局就機場人工島、機場三跑系統、航天城發展項目以及當時剛獲機管局收購私人權益的亞洲博覽館，提交一份「機場城市」的發展方案。此後「機場城市」亦出現於每年的施政報告當中。疫情無疑給機場發展計劃帶來了意外的阻擾，不過即使不計及疫情，計劃本來也面對不少挑戰。

2022年4月14日，一架國泰航空班機準備降落香港。（廖雁雄攝）

傳統商場發展模式　與東涌功能重複

「機場城市」的概念聽起來非常吸引，但執行起來並不簡單。現時機管局在機場北商業區大力發展的「SKYCITY航天城」計劃，除了亞洲博覽館及其他一些會議設施具備有展覽及會議功能之外，主體仍然是傳統的商場發展模式。將於今年7月啟用的中心項目11 SKIES的定位是「一站式零售餐飲娛樂商業區」並由新世界發展營運，本質與一個大型綜合型商場如APM或Megabox等接近。

然而，離機場不遠的東涌也有類似的大型商業區，其功能恐怕與新的航天城重疊。因此在機場上再建立一站式大型商場其實並不足夠，機場附近需要的不能只是一個另類的地產項目。在發展航天城的時候，應該要更具體考慮到與東涌鄰近地區的發展配合，而非只是視其為一個獨立的項目。

發展航天城不應單靠機管局

這同時也反映了，要完善地發展「機場城市」，需要考慮的因素很多。現時政府在機場城市的發展上相當依賴機管局的建議，但機管局畢竟考慮的只是機場本身，對於其他因素並非都能周詳考慮。例如上述提到與東涌的分區便不是機管局所能管轄的範圍。

除此之外，機場城市的發展是否可以增加一些元素配合香港整體的發展，又或是與內地大灣區其他機場做好明確的分工，也都不是機管局的權責範圍。例如，是否可考慮在機場城市範圍內加入像飛機零件、維修等高增值產業，配合整個商業區的發展。若要在商場以外引入更多地標及景點，都需要更多其他政府部門的配合。因此，如果想機場城市能有更好的發展，政府必須參與更多，而非只依靠機管局籌劃。

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