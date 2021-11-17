政府應與航空公司商討收緊檢疫安排

三名國泰航空貨機機師月初回港後，證實確診變種新冠病毒一刻時正在家居檢疫並曾外出，增加社區傳播風險，國泰宣布於周三（17日）起增加機組人員豁免檢疫期間活動的限制。惟新措施仍未能完全堵塞播疫漏洞，政府仍有空間收緊機組人員檢疫措施，決心徹底外防輸入。



機師在家居檢疫期間確診，社會關注香港與內地商討通關進程受阻。縱使特首林鄭月娥在周二（16日）回應商討暫無影響，但歐美疫情回升，病毒透過免檢疫回港機組人員流入社區的機會增加。政府要收緊對其豁免檢疫的措施，預防同類個案再出現，更避免通關臨門泡湯。

對社會來說，最理想的機組人員檢疫安排是於酒店隔離至少14天，而政府的入境檢疫安排亦早備有「須在指定檢疫酒店自我隔離」條款，可是長度則「根據他們的疫苗接種紀錄和抵港前曾逗留地區的風險而釐定」。換言之，機組人員或許有實際上免檢疫的可能。

國泰航空要求豁免檢疫機組人員，回港後頭三日必須逗留家中。（資料圖片）

國泰新安排仍有漏洞

林鄭周二表示對貨運機組人員不能完全無特別安排，否則會影響社會運作。外界未曾掌握酒店檢疫對機組人員值勤的阻礙有多嚴重，即使實際不可行，檢疫安排亦要盡力壓低傳播風險。觀乎國泰周三落實的員工新檢疫措施，的確較過往嚴格，惟未算得上盡力。

新檢疫安排下，回港後首三天機組人員每天最多只可以離家兩小時，可外出的活動包括購物必需品、獨自運動、檢測和求醫等，須自行記錄行蹤，並避免參與所有聚會。在餘下的檢疫期，亦應盡量避免參與不必要的社交聚會。此外，外站機組人員的行動限制會增加，例如不要經過免稅店和特賣場，坐公司安排的交通工具往返酒店，獨自在酒店隔離和留在酒店房間進食。

正如政府專家顧問許樹昌日前指出，全球流行的Delta變種病毒潛伏期約四天半。換言之，若然機組人員在回程前才遭感染，他們仍可能在抵港三天之後才出現病癥和傳染同住家人，遑論在兩小時離家時間在社區播毒。

林鄭月娥在11月16日表示，國泰對機組人員的新檢疫安排是「運輸及房屋局與國泰航空公司在這幾天詳細商討出來的，並不是單單由一間航空公司自己處理」。（資料圖片）

要「貨如輪轉」還靠通關、清零

林鄭回應新檢疫措施是運輸及房屋局與國泰「在這幾天詳細商討出來的，並不是單單由一間航空公司自己處理」，但正如許樹昌和另一位港大學者何柏良建議七天隔離檢疫，以覆蓋潛伏期，又不至於令公司短缺人手以及員工長期與家人分隔，防疫成效更為穩妥。

其實內地當局亦對機組人員實施集中隔離，同時仍有一定彈性，港府和航空公司亦可借鏡。《運輸航空公司疫情防控技術指南》第八版，詳細區別客運貨運、地區國際和過夜未過夜的檢疫安排，避免全部機組人員因為隔離而阻礙公司營運。例如過夜客運機組人員要集中隔離14天加健康監測七天，惟入境第七天後可重新執勤。過夜貨運機組人員隔離期間若檢測陰性仍可繼續執勤貨運班機，入境第七天後可執勤客運班機。此舉有助縮短機組人員輪替時間。

當外國決定與新冠病毒共存，港府要在入境檢疫從嚴把關才可阻擋病毒在社區肆虐。港府固然要令香港維持航空貨運暢通，但謹記與內地通關才是令本地經濟和跨境人流回復持久增長的關鍵。國泰新落實的機組人員檢疫安排未臻完善，官員必須出手導正，以免再走漏個案，令通關遙遙無期。在這大前提下，政府與國泰和其他航空公司商討隔離日數和人手編配才有意義。