要擺脫疫情拉鋸　靠政府也靠市民

政府周日（29日）宣佈，在維持整體「外防輸入」框架不變的前提，由本周中起將會微調入境人士檢測安排以及更新航線「熔斷機制」罰則。其中，航班的熔斷門檻會提升至「兩度觸及」才會熔斷，但入境人士的防疫要求則仍然維持不變，而且提早完成強制檢疫的人士在新安排下更需額外進行核酸檢測。



另外，第三階段疫苗通行證亦會在周二（31日）起開始實施，屆時進入食肆堂食和表列處所的市民將需要打齊三針，香港的防疫措施大體上未有重大改變，仍然按照第五波疫情以來的辦法，控制輸入個案數量，以及推動疫苗接種以減低重症及死亡風險。



香港連日來確診個案都維持在兩、三百宗，數字未有大幅反彈，而病毒又未有因為種種防疫措施而被杜絕於社區之內，目前的情況就似進入了拉鋸局面。當下值得社會和政府思考的問題就變成，到底香港的防疫措施應是針對怎樣的疫情發展而調節？

本港第三階段「疫苗通行證」將於周二（31日）實施，荃灣體育館苗疫接種中心今日（29日）有不少市民趕往接種中心打針。（孔繁栩攝）

不讓政策措施被恐懼帶着走

的而且確，病毒在社區仍然存在一定程度的風險，香港社會亦難言已完全走出疫情的陰霾。單單是食肆星月樓在本月初爆發群組感染，至少70多人染疫；而中蘭桂坊酒吧爆疫至少26顧客確診，預料與酒吧內有人無戴口罩高歌跳舞有關。加上，住宅社區太古城快餐店等地方亦陸續出現群組感染，源頭不明的個案亦有增加趨勢。更何況，新型的Omicron變異株BA.2.12.1懷疑已由一對從美國返港的夫婦感染並流入部份社區。然而，政策不用被恐懼帶着走，政府要做的是準確掌握疫情及針對地調控。

然而，早有專家估計，個案維持一定水平的拉鋸局面會維持一段時間。目前全港數百萬人已完成接種疫苗或曾感染而得到抗體，政府有必要把資源、措施更集中地針對較高風險的群組，而工作的重點應是落在防止大規模爆發和重症死亡的個案急增和出現。政府只能根據形勢對症下藥。

目前部份機埸的 lounge 也暫時關閉，真的有需要外出，建議先要相關航空會藉網站了解（Google 圖片）

把資源、措施放在關鍵的位置之上

而當前因感染而需留醫治療的病人維持在約400人左右，屬危殆及嚴重的病人約20人，是確診個案中的少數，數據或者反映本港的防疫策仍有不少調整的空間。目前的防疫關鍵應是避免群組式爆發，所以政府若然打算維持目前的堂食人數限制，同時便應該加強巡查酒吧等食肆有否違反限聚令。至於個案數字已連續長時間徘徊目前的數字，航班熔斷機制在什麼情況下可進一步放寬，讓資源和措施應是放在關鍵的位置之上，也應有所說法。

而最重要的都是市民能否配合，從而讓香港可以更積極地走上復常之路。疫苗通行證新階段將在周二起開始實施，但根據政府的數字顯示，目前已打齊三針的人數只有382萬人，佔全港合資格的人口56.4%。換言之，目前就有超過2百萬人仍未接種第三針。即使部份市民因早前確診而仍未適合接種，但據公務員事務局聶德權透露亦有60萬人可打而未打。正當社會有聲音問為何香港的復常速度仍然未如理想，另一個關鍵位置其實是部份市民的心態。