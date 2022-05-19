日本將從本月底起逐步開放外國人到當地旅行，首批開放入境的四個國家或地區並不包括香港，但很多香港人已期待日本在今年稍後可能對香港開放旅行。商務及經濟發展局局長邱騰華周三（18日）表示，已與日本駐港領事通電話了解相關安排，表達香港很多人熱切想去日本旅行並討論了疫苗認證的問題。香港旅遊業議會亦緊隨表示，將約談日本觀光協會希望重辦赴日旅行團事宜。



不少香港人熱愛到日本旅行，甚至笑稱日本為「港人鄉下」，自然期待日本對香港開放旅遊。而且旅遊業幾乎完全停轉了兩年以上，這對業界亦是久旱逢甘霖的機會。然而，從日本經濟的角度看，開放旅遊卻未必一定是好事。

防疫政策的各種考慮

香港政府現在並沒有禁止香港人到日本（或其他地方）旅行，只是日本單方面尚未開放外國人以旅遊目的入境，不過即使日本對香港開放旅遊後，香港人亦未會去日本旅行。因為按現時香港的檢疫安排，從外國回港者仍須隔離最少七天。

從公共衛生角度而言，回港檢疫等的防疫措施仍有需要維持。正如一些專家指出，本地經濟重開後仍有機會再爆發第六波疫情。而日本正準備向美國等已經選擇了共存的地區開放旅遊，可以預期病毒將在日本內進一步傳播，當地的疫情可能加重，港人到日本旅行回來後可能加大本地再爆發疫情的可能性。

不少港人在疫前常到日本旅行，惟目前港日旅遊未打通。（資料圖片）

去日本旅行要付出額外七天假期和檢疫酒店的住宿開支，已足夠令一般「打工仔」卻步。這形成了一個相當吊詭的情況，一方面商務及經濟發展局及旅遊業積極聯絡日本，希望能重開旅遊，但另一方面政府的防疫措施其實不便利市民出外旅行，當中存在一定的不協調。

而更重要的矛盾是與內地通關的問題。內地至今仍嚴格奉行動態清零的防疫政策，短期內不似會有改變。香港如要與內地通關的話，主動放寬出外遊行的安排並不現實。食物及衛生局長陳肇始年初便重申，與內地通關必須實現動態清零。特首林鄭月娥和候任的李家超近來都曾表示，要繼續與內地商討通關事宜，其中李家超更多次形容與內地通關是「頭等大事」。政府一方面爭取與內地通關，但又急切地希望與日本復辦遊行，兩個政策存在一定張力。

政策執行須一致協調

之所以會有這種情況，是因為政府至今在防疫及復常上沒有大策略，而各部門之間各自為政，欠缺高層次的統籌和協調能力。一些部門希望加快與外地接觸，一些強調防疫，另一些則主張要優先處理與內地的通關問題，彼此的建議自然容易矛盾。

要解決這種施政混亂的局面，政府必須有大策略，確保政策方向一致。以往與內地通關的協商由政務司司長牽頭，如今司長出缺而不作署任安排，特首自得作高層指揮，不能由政策局各自為政，否則市民將感到無所適從。政府如果認為香港應該有序接受共存，那就得清晰指出進一步取消回港檢疫等防疫措施的條件和時機；如果政府堅持與內地通關是「頭等大事」，那便應該與內地盡快商討通關條件，避免政策與之矛盾，防範新的疫情出現。

除了防疫之外，政府未來將有更多重大改革有待實行，當中涉及眾多部門，屆時更需要跨部門的統籌能力。若果特首以及司長沒有大策略，即使增設副司長亦只怕難以上行下效。如果連防疫措施也未能協調一致，社會如何期望政府能做好改革？