有序推行防疫　有力說服配合

第五波新冠疫情放緩，加上踏入夏季，各界也在摸索防疫措施如何走下去，即使第六波到來，社會仍可沉着應對。有醫學專家主張取消60歲以下成年人使用疫苗通行證進入指定處所，迎來同門及食衞局局長陳肇始撰文反駁。官員公開解釋能令社會更加明白政策的合理性，知道堅持要求全民使用疫苗通行證的作用何在，有助爭取市民配合防疫措施，避免防疫疲勞。



整個討論由港大醫學專家高本恩和陳德光帶起，二人在周一（16日）發表文章，認為現時社會已築起免疫屏障，加上青壯年成年人染疫患重症和死亡風險較低，要求他們進一步接種對清零或維護醫療系統的助益有限，故主張政府讓60歲以下成年人毋須使用疫苗通行證進入指定處所，而長者依然要符合通行證要求。

疫苗通行證第二階段在4月30日起實施，要在食肆堂食及進入指定處所，需打齊兩針。(資料圖片／梁鵬威攝)

打針為保護弱小 疫苗通要保留

到周五（20日），同為港大學者的袁國勇、龍振邦和薛達發表文章反對現時放寬疫苗通行證，一來增加接種動力，二來只限長者有違公平原則，三來通行證非旨在懲罰未接種者而是保護弱者，四來接種加強劑有效降低傳播風險。通行證要在達95%接種率後才可取消。同日，陳肇始發文維護通行證安排，並維持本月底實施第三階段。跟袁國勇等人的立場相若，局長認為防疫措施要考慮整體社會，以保護高風險群組。她反對標籤「疫苗通行證」為脅迫性政策，又估計若對不同年齡有差別對待，有人就不願意接種，結果是接種率很大機會仍舊低迷。

疫苗應打盡打是抗疫有效方法，社會有了高接種率才有條件討論進一步復常，現時第二、三針的接種率分別維持在85%和五成左右，比新加坡的逾九成和七成半左右為低，政府毋須在此刻放寬疫苗通行證要求。陳肇始的論點有理，公開撰文陳述原因能令社會更加明白政策用意，市民亦應理性理解，為着社會的整體好處而積極配合。

說了理據 誘因仍不足

那邊廂，市民抗疫兩年多，繼續嚴格遵守防疫工作是必要但亦會疲乏，現時政府趁疫情趨穩而放寬的社交限制仍然「不夠喉」。袁氏等人的文章的另一重點，是爭取夏季復常，善用來之不易的疫苗和感染保護屏障。若然夏季也未能爭取復常，冬季復常就更低，市民的憤懣只會增加。要說服市民繼續合作抗疫，政府要拿出更大的蘿蔔和棒子，推動全民走接種的關鍵一哩路，帶領社會復常，即催谷從未打針者接種，合資格接種第二、三和四針者如期打針。

「疫苗通行證」實施後，市民進入商場、街市、超市及食肆須先掃安心出行及隨身有針卡證明。（李澤彤攝）

在決定放寬食肆等指定處所和航班熔斷機制後，政府再無公布更多措施。現時云云防疫措施中，困擾港人的大抵是內地通關未成，入境酒店要檢疫，本地染疫及密切接觸者的隔離檢疫，以及限制沒打針者的上課和院舍探訪安排。袁氏等人文章提到對完全接種者減少外地入境後的酒店檢疫期甚至取消酒店檢疫，對緊密接觸者以抗原測試代替檢疫，也是具份量的誘因，政府應當參考。本地防疫抗疫措施築得穩妥，即使疫情再起社會也應付得來，而既然有證據指接種加強劑能降低傳播風險，全民接種自會有利爭取與內地通關。

近期受爭議的不只是防疫措施，強積金取消對沖的立法議案一再遭商界反對，未來《基本法》第廿三條會展開立法工作勢必牽起連番論爭，今次陳肇始的回應有理有據，唯獨沒有交代更多政策誘因助市民克服抗疫疲勞。無論如何，政府其他政策局大可從今次疫苗通行證的辯論中留意輿論走向，汲取經驗，有助政府日後展開遊說工作。