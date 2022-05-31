李家超不能負國家領導人所託

候任行政長官李家超周一（30日）在北京接受國務院任命狀，並先後獲國務院總理李克強與國家主席習近平接見，周二（31日）回港前則與港澳辦主任夏寶龍會面。一眾國家領導人均對李家超今次當選並獲任命表示祝賀，李克強表示中央政府將「全力支持特區行政長官和特政府依法施政」，習近平亦指出中央對李家超是「充分肯定，也是充分的信任」。



正如習近平點出，香港現時「正處在由治及興的關鍵時期」，因此下屆特區政府管治團隊除了看到中央的支持、肯定、信任外，更應該留意中央領導人對他們有什麼期望。譬如李克强督促香港鞏固和提升香港作爲國際國際金融、貿易、航運這三大中心的地位，以及發展國際創新科技中心、繼續防控好疫情等任務，全部都是未來港府得加快推進的工作。

李家超與習近平合照期間，兩人皆有戴上口罩。（政府新聞處）

改善香港民生被提上了主要議程

尤其重要的是，比較五年前林鄭月娥接受任命的時候，李克強發言雖然同樣提及中央會全力支持香港改善民生，但他對林鄭月娥只是簡單說「我希望看到香港有新的發展，民生得到改善」，向李家超卻表示「需要改善民生，解決市民大眾密切相關的、市民大眾要解決的民生難點痛點，總而言之要讓香港市民過上幸福美好的、過上更好的日子」，明顯對此問題更加重視。

至於習近平今次或許未有對李家超直言改善香港民主，可是他從2008年國家副主席任內對時任行政長官曾蔭權說「只要是對香港經濟發展、民生改善有利的事情，中央政府都會繼續積極予以支持」，到半年前全國政協新年茶話會上的講話稱中央過去一年「支持港澳發展經濟、改善民生」，同樣反映在他眼中改善本地民生是香港的主要工作。

2022年5月30日，李家超獲國務院總理李克強接見。（新華社）

貫徹一國兩制要求提高治理效能

另外，無論習近平抑或李家超都強調全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」的主體乃是中央政府，較諸過去直接交託行政長官團結帶領特區政府、社會各界「全面準確貫徹『一國兩制』方針和《基本法》」，這既反駁了外界的一些揣測，肯定了「一國兩制」始終是中央政府治港方針，但同時這種變化可能顯示了中央對治港者團隊的信任程度不如以前，值得下屆政府警剔。

李克強要求新任特首團結香港各界所做的事情，則是「積極回應社會關切，不斷的提升的治理效能」。而在去年全國人民代表大會《關於完善香港選舉制度的決定》裏，也一早點出了全面準確貫徹落實「一國兩制」須「切實提高香港特別行政區治理效能」，足以證明中央更加看重未來特區政府提高治理能力。

堅持完善選舉不是停止推進民主

儘管李克強並未再明言中央支持香港「推進民主」，習近平更指完善後的新選舉制度「必須倍加珍惜，長期堅持」，可是這絕不應該如外界一些解讀那樣將其視為中央放棄香港政制改革。林鄭月娥於行政會議前回答傳媒提問，便強調《基本法》第45條關於按照香港實際情況、「循序漸進」推進普選行政長官的規定仍然存在。

況且推進香港普選固然十分重要，惟對下屆特區政府來說，提高治理能力和改善本地民生仍是優次更高的任務，並且是社會繁榮穩定、有利落實普選的環境條件。習近平相信新一屆港府可以「展現新氣象」、「譜寫新篇章」，李家超也自言「定當克盡己任、肩負使命、全力以赴」，希望在他的領導下來屆治港團隊能夠真正達致國家領導人的期許，讓市民看到一個新未來。