酒吧群組尚未止　防疫要針對下藥

兩間中環酒吧近期爆發新冠感染群組，而且繼續擴大，行政長官林鄭月娥在本周二（5月31日）表示有鑑於此，政府未必會在本月下旬再落實第三階段的放寬社交距離措施。控疫是民生活動的前提，而疫情仍然反覆，周三（1日）匯報的新增感染個案回升至505宗，其中471宗為本地個案，政府採取較保守的放寬進度可以理解。但既然現時的重症死亡人數低，醫療系統有餘力醫治患者，政府可以靈活處理第三階段放寬項目，毋需把酒吧跟其他業務綑綁。



政府在3月宣布分階段放寬社交距離措施的條件，是「香港的疫情沒出現反彈跡象並持續呈下降趨勢」，到上月初公布如期在19日第二階段放寬，是基於疫情持續受控，加上設立疫苗通行證，當中包括酒吧重開及營業至深夜兩時，每枱四人。第三階段放寬社交距離措施是回復基本防疫要求，如佩戴口罩、限聚人數、清潔處所、使用「安心出行」及出示疫苗通行證。

衞生署5月29日公布中環華懋荷李活中心LG層酒吧The Iron Fairies & Co爆疫，11名在5月21至22日光顧的顧客確診新冠病毒。（黃浩謙攝)

疫情有回升之勢 放寬步伐應保守

從感染數字看，酒吧群組的出現值得警惕，因為群組在放寬措施後兩天的5月21日起就出現並擴散，到本周三錄得新增21人染疫，累計相關個案達80宗。再者，過去兩三天的本地新增感染數字亦見回升，由周日匯報的約200宗增至周三的471宗。衞生防護中心總監徐樂堅補充近日部分快測個案經核酸檢測覆核後呈陰性，實際陽性個案或被高估。雖然如此，各界不能對上升趨勢掉以輕心。

政府暫停放寬第三階段社交限制。林鄭重申每次決定艱難，是為了保障香港社會經濟環境穩定，商戶不是時開時關，要一併考慮最新疫情和市民期盼。政府決策艱難，擔憂疫情因酒吧群組反彈是肯定的，但背後原因還是說不清，是否擔憂現時個案追蹤和隔離不夠迅速，還是擔憂延長營業時間和每枱人數，增加場內傳播病毒機會？若是前者，政府增加追蹤辦事處人手能否解決問題？若是後者，政府應從公共衞生專家評估較長時間聚餐與額外傳播風險的關係，以科學方法對症下藥。

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第三階段放寬可區分食肆與其他處所

當然，酒吧亦要以身作則，要求員工和駐場人員遵守注重防疫，阻止顧客違規。諸如駐場唱片騎師打碟期間若然不是飲食，其實無需要也不應脫下口罩。有業界代表稱難以區分是否表演，更把打碟與破地獄相比，似乎在找藉口，亦難令政府放心酒吧能夠自我管束。

更重要的是，第三階段原本要開放的除了是食肆酒吧外，還包括戲院、表演場地、宗教處所等放寬場內人數比例上限。這些場地在第二階段至今沒有爆發群組，而且顧客和員工大部分時間戴上口罩，撤銷上限的風險較酒吧食肆低，政府可以把之與酒吧食肆分開處理，助它們早日回復增加人流和收入？

疫情有變數，各界固然不能鬆懈，但受益於疫苗廣泛接種和控疫資源充裕，林鄭和管治團隊應更有把握兼顧本地疫情和經濟，精準針對行業和不同社群實施防疫控疫對策。